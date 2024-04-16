مصدر: المركزى يدرس رفع حدود التحويل عبر إنستا باى والقنوات الرقمية

قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى يدرس زيادة حدود التحويلات عبر شبكة التحويلات اللحظية“انستا باى” والقنوات الرقمية للبنوك.

وفى مارس 2023، رفع البنك المركزى الحد الأقصى للعملية الواحدة عبر تطبيق“انستا باي” من 50 ألف جنيه إلى 70 ألفًا، والحد الأقصى اليومى إلى 120 ألف جنيه، والشهرى إلى 400 ألف جنيه.

موضوعاتمصدر: قطر والجزائر المناشئ الرئيسية لواردات الغاز المصرية المرتقبة %179.8 نموًا فى أرباح بنك فيصل الإسلامى خلال الربع الأول من 2024 المؤشر الرئيسى للبورصة يستجيب للتوترات الجيوسياسية وينخفض 0.73%

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى، ارتفعت قيمة التسويات اللحظية 104% خلال الربع الأول من 2024، لتصل 70.46 تريليون جنيه مقابل 34.55 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.

وفى المقابل، تراجع عدد عمليات التسويات اللحظية 10.6% خلال فترة المقارنة، مسجلا نحو 619.3 ألف عملية خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل نحو 693.2 ألف عملية خلال الربع الأول فى 2023.

وفى مطلع العام الجارى، أعلن البنك المركزى إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصرى، والإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

ورفع البنك المركزى الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه.

وطالب البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة، مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدى للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك.

وفى 6 مارس الماضى، فقدت العملة المحلية نحو 38% من قيمتها بعد تحرير سعر الصرف.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل أمام الجنيه المصرى أمس الثلاثاء، نحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 للبيع، بحسب البنك المركزى.

واتجهت البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية لزيادة حد السحب الخاص بالمعاملات الدولية، سواء السحب من الخارج أو المشتريات الدولية أو مشتريات الإنترنت من الخارج.