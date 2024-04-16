مصدر: المركزى يدرس رفع حدود التحويل عبر إنستا باى والقنوات الرقمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) %104 نموًا فى قيمة التسويات اللحظية خلال الربع الأول.. وعدد العمليات يتراجع
قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى يدرس زيادة حدود التحويلات عبر شبكة التحويلات اللحظية“انستا باى” والقنوات الرقمية للبنوك.
وفى مارس 2023، رفع البنك المركزى الحد الأقصى للعملية الواحدة عبر تطبيق“انستا باي” من 50 ألف جنيه إلى 70 ألفًا، والحد الأقصى اليومى إلى 120 ألف جنيه، والشهرى إلى 400 ألف جنيه.
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وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى، ارتفعت قيمة التسويات اللحظية 104% خلال الربع الأول من 2024، لتصل 70.46 تريليون جنيه مقابل 34.55 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.
وفى المقابل، تراجع عدد عمليات التسويات اللحظية 10.6% خلال فترة المقارنة، مسجلا نحو 619.3 ألف عملية خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل نحو 693.2 ألف عملية خلال الربع الأول فى 2023.
وفى مطلع العام الجارى، أعلن البنك المركزى إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصرى، والإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
ورفع البنك المركزى الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه.
وطالب البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة، مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدى للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك.
وفى 6 مارس الماضى، فقدت العملة المحلية نحو 38% من قيمتها بعد تحرير سعر الصرف.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل أمام الجنيه المصرى أمس الثلاثاء، نحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 للبيع، بحسب البنك المركزى.
واتجهت البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية لزيادة حد السحب الخاص بالمعاملات الدولية، سواء السحب من الخارج أو المشتريات الدولية أو مشتريات الإنترنت من الخارج.
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