باول: خفض التضخم إلى الهدف قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع سابقاً

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” إن ثبات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري، أثار حالة جديدة من عدم اليقين بشأن إذا ما كان البنك المركزي سيخفض الفائدة هذا العام.
وأضاف“باول” الثلاثاء خلال فعاليات منتدى واشنطن التابع لمركز“ويلسون”:“من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر في أن التضخم يحرز تقدمًا نحو الهدف، وتشير إلى احتمال أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة”.
وأردف:“تظهر البيانات الأخيرة نموًا قويًا للاقتصاد واستمرار الزخم في سوق العمل، لكن أيضًا عدم إحراز مزيد من التقدم منذ بداية هذا العام بشأن العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%”.
وتأكيدًا لتصريحات مسؤولين آخرين في الفيدرالي، قال“باول”:“فيما يستمر التضخم في الانخفاض، فإن الوضع الحالي للسياسة يجب أن يظل كما هو، حتى يقترب التضخم من الهدف”.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108103432
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