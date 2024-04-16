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باول: خفض التضخم إلى الهدف قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع سابقاً

4/16/2024 10:53:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية “تي رو برايس”: الين مرشح للتراجع 10% أمام الدولار يلين: قدرة الصين على إنتاج السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى توقف الشركات الأمريكية

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” إن ثبات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري، أثار حالة جديدة من عدم اليقين بشأن إذا ما كان البنك المركزي سيخفض الفائدة هذا العام.

وأضاف“باول” الثلاثاء خلال فعاليات منتدى واشنطن التابع لمركز“ويلسون”:“من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر في أن التضخم يحرز تقدمًا نحو الهدف، وتشير إلى احتمال أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة”.

وأردف:“تظهر البيانات الأخيرة نموًا قويًا للاقتصاد واستمرار الزخم في سوق العمل، لكن أيضًا عدم إحراز مزيد من التقدم منذ بداية هذا العام بشأن العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%”.

وتأكيدًا لتصريحات مسؤولين آخرين في الفيدرالي، قال“باول”:“فيما يستمر التضخم في الانخفاض، فإن الوضع الحالي للسياسة يجب أن يظل كما هو، حتى يقترب التضخم من الهدف”.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108103432

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