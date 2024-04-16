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الذهب يرتفع 1% متجاوزًا 2400 دولار عند التسوية لأول مرة على الإطلاق

4/16/2024 10:53:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “المصرى الأمريكى” يتعهد بضخ 50 مليون دولار فى صندوق“TCV II” المالية: الفوائد تعادل 70% من إيرادات موازنة العام المالى القادم “سى آى كابيتال”: التشديد المالى المحرك الرئيسى للتضخم الفترة المقبلة

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بأكثر من 1% أو 24.8 دولار عند 2407.8 دولار للأوقية، وهو عاشر مستوى قياسي منذ بداية أبريل، حقق خلالها العقد الأكثر نشاطًا مكاسب بنحو 7.55%.

فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% إلى 106.33 نقطة.

وقال“جيم ويكوف” كبير المحللين لدى“كيتكو ميتالز”:“سترون صعوداً آخر للذهب إذا تصاعد الوضع، أما إذا تراجع الصراع في الشرق الأوسط، فسيتحول تركيز السوق إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أصبح من الواضح أنه لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة قريبًا”.

ويتوقع“دويتشه بنك” أن تصل أسعار الذهب إلى 2400 دولار للأوقية بحلول نهاية العام و2600 دولار في ديسمبر 2025، وأشار المحللون في مذكرة إلى أن أي عمليات جني للأرباح من قبل المستثمرين الأوائل سيتم استبدالها باستثمارات من أولئك الذين لم يشاركوا حتى الآن، بحسب“رويترز”.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108103431

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