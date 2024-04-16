الذهب يرتفع 1% متجاوزًا 2400 دولار عند التسوية لأول مرة على الإطلاق

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عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بأكثر من 1% أو 24.8 دولار عند 2407.8 دولار للأوقية، وهو عاشر مستوى قياسي منذ بداية أبريل، حقق خلالها العقد الأكثر نشاطًا مكاسب بنحو 7.55%.
فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% إلى 106.33 نقطة.
وقال“جيم ويكوف” كبير المحللين لدى“كيتكو ميتالز”:“سترون صعوداً آخر للذهب إذا تصاعد الوضع، أما إذا تراجع الصراع في الشرق الأوسط، فسيتحول تركيز السوق إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أصبح من الواضح أنه لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة قريبًا”.
ويتوقع“دويتشه بنك” أن تصل أسعار الذهب إلى 2400 دولار للأوقية بحلول نهاية العام و2600 دولار في ديسمبر 2025، وأشار المحللون في مذكرة إلى أن أي عمليات جني للأرباح من قبل المستثمرين الأوائل سيتم استبدالها باستثمارات من أولئك الذين لم يشاركوا حتى الآن، بحسب“رويترز”.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108103431
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