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النفط يمحو مكاسبه عند التسوية لكن برنت لا يزال فوق 90 دولارًا

4/16/2024 10:53:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة 4 ملايين طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات الكهرباء الكودي “إتش إس بى سى” يحصد الموافقة المبدئية من دائنى محطة سيمنس على البيع مصدر: قطر والجزائر المناشئ الرئيسية لواردات الغاز المصرية المرتقبة

محت عقود النفط مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق التطورات في الشرق الأوسط، وفي ظل بيانات ضعيفة عن الإنتاج الصناعي من أكبر اقتصادين في العالم.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 0.1% بما يعادل 8 سنتات عند 90.02 دولار للبرميل، بعد أن لامست 90.84 دولار.

فيما استقر سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو عند 85.36 دولار للبرميل، بعد أن لامس 86.18 دولار.

وأظهرت بيانات اقتصادية، نمو الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي في مارس، وهو أقل بكثير من نمو بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى فبراير مجتمعين وأقل من توقعات السوق البالغة 5.4%.

بينما استقر الإنتاج الصناعي في أمريكا على أساس سنوي في مارس، بعد تراجع معدل بالخفض بنسبة 0.3% في فبراير.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.6 مليون برميل.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108103430

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