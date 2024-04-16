النفط يمحو مكاسبه عند التسوية لكن برنت لا يزال فوق 90 دولارًا

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محت عقود النفط مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق التطورات في الشرق الأوسط، وفي ظل بيانات ضعيفة عن الإنتاج الصناعي من أكبر اقتصادين في العالم.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 0.1% بما يعادل 8 سنتات عند 90.02 دولار للبرميل، بعد أن لامست 90.84 دولار.
فيما استقر سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو عند 85.36 دولار للبرميل، بعد أن لامس 86.18 دولار.
وأظهرت بيانات اقتصادية، نمو الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي في مارس، وهو أقل بكثير من نمو بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى فبراير مجتمعين وأقل من توقعات السوق البالغة 5.4%.
بينما استقر الإنتاج الصناعي في أمريكا على أساس سنوي في مارس، بعد تراجع معدل بالخفض بنسبة 0.3% في فبراير.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.6 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108103430
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