المالية: الفوائد تعادل 70% من إيرادات موازنة العام المالى القادم

قدرت وزارة المالية بند الفوائد فى موازنة العام المالى المقبل بنحو 1.83 تريليون جنيه تمثل على 70% من جملة الإيرادات العامة للدولة البالغة نحو 2.63 تريليون جنيه، بحسب البيان التمهيدى ما قبل الموازنة للعام المالى 2024-2025.

وبذلك ترتفع قيمة الفوائد العام المالى القادم بنحو 714.4 مليار مقارنة بالعام المالى الحالى، متأثرة برفع“المالية” تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة الحكومية إلى 25% فى العام المالى المقبل، مقارنة مع 18.5% فى موازنة العام الحالى.

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ولفت البيان إلى أن ذلك الارتفاع يعكس زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصرى.

وفى مارس الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى خلال اجتماع استثنائى لها، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وكشف البيان، أن الحكومة ستستخدم حصيلة تقدر بنحو 50% من صفقات التخارج وبيع الأصول من جانب الدولة لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة.

وذكر البيان أنه من المتوقع ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم إلى 7.27%من الناتج المحلى ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالى الحالى.

وأشار البيان إلى رفع“المالية” تقديراتها لمتوسط سعر برميل النفط خلال العام المالى القادم بنحو 2 دولار للبرميل عن موازنة العام الحالى ليسجل نحو 82 دولارا للبرميل، فيما خفضت تقديراتها لمتوسط سعر القمح الأمريكى ليصل إلى 280 دولارا، مقارنة مع 340 دولارا بموازنة العام المالى الحالى.

ورفع البيان تقديراته للناتج المحلى الاسمى ليصل إلى 17.1 تريليون جنيه، مقارنة مع 11.8 تريليون جنيه بموازنة العام الحالى، و13.5 تريليون جنيه بعد المراجعة النصفية.

ورفعت“المالية” توقعاتها لمعدل التضخم بنسبة 2.1% ليصل إلى 18.1%، مقارنة مع 16% بموازنة العام المالى الحالى.

وأوضحت أن ذلك يعكس تلاشى أثر إرتفاعات الأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، والتى جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والمواد الوسيطة، واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب فى أوروبا.

وأضاف البيان المالى أن وزارة المالية تتوقع نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم بنسبة 23% لتصل إلى 2.63 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى، كما أنه من المتوقع ارتفاع المصروفات بنسبة 29%، لتصل إلى 3.87 تريليون جنيه، مقابل 2.99 تريليون جنيه.