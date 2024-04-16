المصدرون يسعون لاستعادة النمو القوى للصادرات رغم التوترات الإقليمية

بدأ عدد من المجالس التصديرية إعداد أجندة عمل للتعامل مع المتغيرات التى طرأت على الأسواق الخارجية بمنطقة الشرق الأوسط عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن استمرار الصراع سيؤثر على حركة الملاحة القادمة من الصين عبر البحر الأحمر، ما يعطى مصر الفرصة لزيادة نسبة التصدير إلى أوروبا ودول الخليج العربي.

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وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، عقب الهجمات التى شنتها إيران على إسرائيل ردًا على الهجوم الإسرائيلى الذى استهدف مجمع السفارة الإيرانية فى دمشق قبل عيد الفطر.

وكشف أن المجلس سيبدأ فى إعداد دراسة عن كيفية الاستفادة من الأوضاع الحالية وبهدف الحفاظ على استمرار نفاذ الصادرات المصرية.

قال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لغرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة، إن استقرار سعر العملة الأجنبية كان أحد المطالب الملحة للمصدرين الذين تضرروا الشهور الماضية نتيجة عدم تمكنهم من بناء خطط تصديرية بسبب التذبذب المستمر فى العملات الأجنبية.

أضاف مجيد لـ ((البورصة))، أن المجلس سيضع أجندة للتعامل مع متغيرات السوق الحالية، متوقعًا أن تشهد جميع القطاعات انفراجة بنهاية العام الجارى لقدرة المصدر على بناء خطط تصديرية وسعرية بناءً على استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، لكن أى تصاعد فى وتيرة الحرب ستحول المكاسب الاقتصادية الأخيرة إلى خسائر.

وأثرت أزمة العملة التى عاشتها مصر على مدار العام الماضى على معدل نمو الصادرات المصرية غير البترولية الذى تراجع خلال 2023 إلى نحو 0.3%، مقابل 9% فى عام 2022.

وسجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر 35.6 مليار دولار فى 2023 مقابل 35.5 مليار دولار فى 2022.

وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن السوق التصديرى يتأثر بالاضطرابات الجارية فى عدد من الدول وينبغى على جميع مجالس التصدير استباق الأحداث للتعامل مع الأزمة.

أضاف أن المجلس يستهدف نمو فى صادرات القطاع خلال الشهور المقبلة بنسبة تتخطى 20% بعد استقرار سعر صرف العملة الأجنبية، ومن المخطط الوصول بصادرات القطاع إلى5.7 مليار دولار بنهاية العام الجارى مقابل 5.1 مليار دولار خلال العام الماضى.

وقال إبراهيم غالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن قطاع مواد البناء، إن موقف مصر من الأحداث الجارية جعلها ذات ثقل أكبر فى المنطقة بجانب موقعها الاستراتيجى وفى ظل الأوضاع الحالية سيكون الاتجاه إلى النقل البرى هو الأكبر لانخفاض تكلفة الشحن إلى النصف مقابل الشحن البحري.

وقال أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن استقرار السوق انعكس على تحسن صادرات القطاع خلال الثلاثة شهور الماضية بنسبة نمو تتخطى 10% مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2023.

وأوضح، أن القطاع يستهدف نمو حجم الصادرات خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 10 و15% لتسجل 1.2 مليار دولار بدعم من توفير مستلزمات الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيرًا إلى أن الغرفة تنسق مع المجلس التصديرى للقطاع لوضع سيناريوهات الفترة المقبلة بعد تصاعد الأحداث.

وقال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الانفراجة الاقتصادية التى شهدها السوق من الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ وتسريع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية وأخيرًا استقرار سعر العملة الأجنبية عوامل من شأنها أن تساهم فى تحسين ونمو صادرات القطاع.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الغرفة تستهدف زيادة صادرات القطاع لتسجل 3 مليارات دولار خلال العام الجارى مقابل 2.5 مليار دولار خلال 2023 بدعم من عودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

ذكر أن تحسن الأوضاع الاقتصادية يخلق بيئة محفزة للاستثمارات المحلية الأجنبية خاصة بعد توحيد سعر العملة والقضاء على السوق الموازي، لكن الأحداث العسكرية فى المنطقة قد تعرقل عمل جميع الكيانات الإنتاجية.