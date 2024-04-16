إتش إس بى سى يحصد الموافقة المبدئية من دائنى محطة سيمنس على البيع

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن بنك إتش إس بى سى حصل على الموافقة المبدئية من المقرضين الألمان لمحطة سيمنس“بنى سويف” على بيع الحكومة للمحطة بعد ما كان مصير الصفقة مرتبطا بموافقتهم.

وأضافت المصادر، أن الموافقة المبدئية اشترطت أن يتم تحويل قيمة القروض من الصفقة مباشرة على البنوك المقرضة، وجار الاتفاق على التفاصيل النهائية.

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وكانت الشركة القابضة للكهرباء فوضت صندوق مصر السيادى للتعاقد مع بنك إتش إس بى سي، كاستشارى للتفاوض مع المقرضين الألمان للحصول على موافقة الجهات المقرضة، وفقا لما قالته مصادر وثيقة الصلة بالملف لـ((البورصة)) فى وقت سابق.

وتسعى الحكومة لبيع 70% من محطة سيمنس للكهرباء فى بنى سويف، والتى تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 4.8 جيجاوات.

وأوضحت المصادر، أن الموافقة تمنح الحكومة إمكانية فتح باب الفحص النافى للجهالة على المحطة المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لعام 2023، متوقعة أن يبدأ الفحص النافى للجهالة من قبل المتنافسين الشهر المقبل.

وقالت المصادر ذاتها لـ((البورصة)) فى وقت سابق، ان“أكتيس” البريطانية للاستثمار المباشر و”إدرا” الماليزية القابضة يتنافسان على محطة بنى سويف فى عرضين منفصلين، بعد أن كانا فى تحالف فى وقت سابق، مرجحة أن تصل حصة الحكومة بعد سداد ديون المقرضين على نحو مليار دولار.

وقالت إن قيمة القروض المرتبطة بالمحطة تبلغ نحو 2.25 مليار دولار كانت جزءًا من تمويل أكبر حصلت عليه الحكومة من بنوك أوروبية لتشييد 3 محطات بقدرات 14.4 جيجاوات عام 2016.

أضافت أن عملية السداد ستحول القرض من تمويل تنموى طويل الأجل إلى تمويل تجاري، على أن يصل إجمالى القروض على المحطات الثلاث إلى 7 مليارات دولار، فيما يصل التقييم الكلى للمحطات نحو 10 مليارات دولارات.

وفى عام 2019 كانت شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر قد تقدمت رسميا بخطاب نوايا للاستحواذ على محطة من محطات الكهرباء المصرية الثلاث التى نفذتها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركتى أوراسكوم كونستراكشون والسويدى إليكتريك.