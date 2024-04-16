4 ملايين طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات الكهرباء الكودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) 3.3 مليون عداد كودي تم تركيبها بالفعل والمتبقى قبل يونيو
تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 ملايين طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودي، بحسب ما صرح به مسئول لـ”البورصة”.
وأوضح المسئول، أن عدد العدادات التي تم تركيبها فعليًا بلغ 3.3 مليون عداد، وأن التقديم على الموقع الإلكتروني مازال متاحًا للراغبين في التحول.
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وأشار إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تحويل جميع الممارسات إلى عدادات كودية بالكامل بحلول يونيو المقبل.
وأكد أن هناك عددًا من المخالفين لم يبادروا بتقديم طلبات التحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الآن.
ويكمن الفرق بين عداد الكهرباء الكودي مسبوق الدفع ونظام الممارسة، أن عداد الكهرباء الكودي، عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن، أما عن نظام الممارسة، فيتم تحديد غرامة مالية شهرية للمستهلك، يصعب تحديدها بشكل دقيق، كما لا تعكس قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
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