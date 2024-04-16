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4 ملايين طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات الكهرباء الكودية

4/16/2024 10:53:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) 3.3 مليون عداد كودي تم تركيبها بالفعل والمتبقى قبل يونيو

تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 ملايين طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودي، بحسب ما صرح به مسئول لـ”البورصة”.

وأوضح المسئول، أن عدد العدادات التي تم تركيبها فعليًا بلغ 3.3 مليون عداد، وأن التقديم على الموقع الإلكتروني مازال متاحًا للراغبين في التحول.

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وأشار إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تحويل جميع الممارسات إلى عدادات كودية بالكامل بحلول يونيو المقبل.

وأكد أن هناك عددًا من المخالفين لم يبادروا بتقديم طلبات التحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الآن.

ويكمن الفرق بين عداد الكهرباء الكودي مسبوق الدفع ونظام الممارسة، أن عداد الكهرباء الكودي، عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن، أما عن نظام الممارسة، فيتم تحديد غرامة مالية شهرية للمستهلك، يصعب تحديدها بشكل دقيق، كما لا تعكس قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.


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