تي رو برايس: الين مرشح للتراجع 10% أمام الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة الاستثمار الأمريكية“تي رو برايس”، إن الين الياباني سيواصل انخفاضه وقد يتراجع بنسبة 10% أخرى أمام الدولار، مسجلاً مستويات غير مسبوقة منذ الثمانينيات بسبب إحجام بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وقال كوينتين فيتزسيمونز، المدير العالمي لمحفظة الدخل الثابت:“ليس من مصلحة اليابانيين أن تكون لديهم عملة أقوى في هذه المرحلة، حتى عندما يرفعون أسعار الفائدة، فمن المحتمل أنهم لن يرغبوا في رفعها أكثر من اللازم لأنه ستكون هناك مخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون”.

موضوعاتالإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية باول: خفض التضخم إلى الهدف قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع سابقاً يلين: قدرة الصين على إنتاج السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى توقف الشركات الأمريكية

وأضاف فيتزسيمونز خلال مقابلة مع“بلومبرج”، أنه بينما يتوقع أن يضعف الين أكثر، فإن مستوى 170 ينًا للدولار، ليس هو السيناريو الأساسي بالنسبة له، وقال إن السلطات في اليابان تبدو سعيدة بوصول قيمة عملتها أمام الدولار إلى نحو 150 ينًا.

أضاف أنهم لا يحتاجوا إلى سعر ين قوي عند 125 أو 130 ينا أمام الدولار، لأن ذلك سيحدث صدمة في الاقتصاد من انخفاض التضخم،

وأشار إلى أنه في حين انخفض الين بأكثر من 8% مقابل الدولار هذا العام إلى نحو 154 يناً، إلا أن السبب الرئيس لذلك هو القوة الأخيرة للدولار.

وتراجع الين إلى مستويات شوهدت آخر مرة عام 1990، مما دفع المسؤولين اليابانيين للإشارة إلى أنهم على استعداد لاتخاذ إجراءات لدعم العملة إذا لزم الأمر، وبينما تخلى بنك اليابان عن سياسة أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي، فإن ذلك لم يحدث لأن أسعار الفائدة لاتزال أقل بكثير من نظيرتها الأمريكية.