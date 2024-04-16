مخاطر الفصل الأخير في معركة البنوك المركزية والتضخم

ساد شعور بالتفاؤل في الأسواق المالية خلال الأشهر الأخيرة، وسط ثقة المستثمرين أن المعركة ضد التضخم تدخل“ميلها الأخير” وأن البنوك المركزية ستعمل على تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، وارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل كبير هذا العام، وقد ضاقت فروق أسعار اقتراض الشركات والقروض السيادية.

وظلت عملات الأسواق الناشئة الرئيسة وتدفقات رأس المال صامدة، في حين استعادت العديد من الأسواق الحدودية القدرة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.

موضوعاتمصدر:“المركزى” يدرس رفع حدود التحويل عبر“إنستا باى” والقنوات الرقمية %179.8 نموًا فى أرباح بنك فيصل الإسلامى خلال الربع الأول من 2024 الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه فى البنك المركزى مسجلًا 48.59 جنيه

ومع ذلك، يرجح توبياس أدريان، في تحليل نشره صندوق النقد الدولي، أن تكون ثمة عقبات على طول هذا الميل الأخير، كما أظهرنا في أحدث تقرير عن الاستقرار المالي العالمي.

ومن الممكن أن تتفاقم التوترات الجيوسياسية وتؤثر على معنويات المستثمرين، إذ أصبحت الضغوط في العقارات التجارية أكثر حدة، مما قد يزيد الضغط على بعض المقربين، وظلت الأسواق المالية الصينية مثقلة بالمشاكل المستمرة في قطاع العقارات.

وبعيدا عن هذه المخاوف الأكثر إلحاحا، تستمر نقاط الضعف المتعلقة بالديون في النمو، إذ يقترض كل من القطاعين العام والخاص في العديد من البلدان بكثافة، على الرغم من أن أسعار الفائدة لاتزال مرتفعة ومن المرجح ألا يتسارع النمو الاقتصادي، كما هو متوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وبالعودة إلى الوراء، سنجد أن ثمة أدلة حديثة تشير إلى أن تراجع التضخم ربما توقف في بعض البلدان، وأن التضخم الأساسي ربما يكون مستمرا في بعض القطاعات.

وفي بعض الحالات، جاء التضخم الأساسي أعلى من توقعات المحللين لأشهر متتالية، ويمكن أن تشكل القراءات الأعلى من المتوقع تحديًا لسرد الميل الأخير وتفاؤل المستثمرين المرتبط به، مما قد يؤدي إلى إعادة تسعير الأسواق المالية وزيادة التقلبات.

وبعد تباطؤه السريع في جميع أنحاء العالم، تباين التضخم في الآونة الأخيرة بين البلدان. وتظهر البيانات حتى الآن هذا العام أن التضخم الأساسي تسارع في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى بينها جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وجنوب أفريقيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن بعض المستثمرين يتوقعون أن ضغوط الأسعار قد لا تهدأ بسرعة.

وعادت توقعات التضخم في الاقتصادات الكبرى خلال العام أو العامين المقبلين ــ وهو ما يشير إليه ضمناً الفارق بين عائدات السندات الحكومية الاسمية والمرتبطة بالتضخم ــ إلى الارتفاع مرة أخرى.

والأهم من ذلك، أنها لاتزال أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية البالغة 2%، كما هو الحال في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أو 3%، كما هو الحال في البرازيل والمكسيك، وتبدو المقاييس الأخرى لتوقعات التضخم، مثل تلك المستمدة من الدراسات الاستقصائية للأسر، أكثر استقرارا.

وفي الوقت نفسه، فإن تكثيف التوترات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تعطيل الشحن وإنتاج الطاقة ودفع التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى.

وحتى الآن، ظلت الأسواق المالية متفائلة على نطاق واسع بشأن توقف تراجع التضخم وغير ذلك من الرياح المعاكسة والمخاطر، مع وصول التقلبات في فئات الأصول الرئيسية حاليا إلى مستويات منخفضة رغم التدابير المتزايدة لعدم اليقين في السياسات الاقتصادية.

تقليديا، كان السباق بين تقلبات أسعار الأصول وعدم اليقين يحسم لصالح التقلبات، والتي يمكن أن تحدث عندما يتعرض المستثمرون لصدمات سلبية، مما يدفعهم إلى إعادة تقييم الأصول لمراعاة درجة عالية من عدم اليقين، وإحدى هذه الصدمات السلبية على طول الميل الأخير يمكن أن تكون مفاجآت التضخم الصعودية.

ورغم الارتفاع المذكور في توقعات التضخم المستقبلي بمختلف البلدان، يتوقع المستثمرون تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام – تخفيض بنحو 75 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البرازيلي.

ورغم سلسلة من المفاجآت التضخمية الصعودية في الولايات المتحدة، لايزال من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

ويبدو أن المستثمرين يثقون في أن البنوك المركزية التي تعتمد على البيانات ستعمل على تخفيف السياسة النقدية عندما يتباطأ التضخم بشكل أكبر، ولكن إذا ظل التضخم مرتفعا، فقد تنهار مثل هذه التوقعات، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات بيع للأصول، من السندات إلى الأسهم إلى الأصول المشفرة، وفي ظل هذا السيناريو، سيتم تشديد الظروف النقدية على نطاق واسع.

والأمر الأكثر إلحاحاً هو أن بعض المستثمرين سيواجهون خسائر على الأصول التي يحتفظون بها، وخاصة المستثمرين ذوي الروافع المالية الذين قد تتضخم عوائدهم السلبية.

وعلى الصعيد العالمي، سيجد المقترضون صعوبة أكبر في خدمة الديون، نظرا لارتفاع عائدات السندات، وغالباً ما يتأثر المقترضون في الأسواق الناشئة بشكل غير متناسب في هذه المواقف.

ويواجه العديد من هؤلاء المصدرين بالفعل أسعار إعادة تمويل أعلى من أسعار الفائدة على السندات السيادية المستحقة المقومة بالدولار الأمريكي.

وتواجه الأسواق الناشئة الأكثر ضعفا – تلك الحاصلة على تصنيف ائتماني B وCCC أو أقل – أكبر زيادة في أسعار الفائدة، ومن شأن تشديد الأوضاع النقدية العالمية بسبب التضخم أن يزيد من صعوبة إعادة التمويل.

الالتزام بمكافحة التضخم

قد يؤدي توقف تراجع التضخم إلى مفاجأة المستثمرين الذين أصبحوا على اقتناع متزايد بأن المعركة ضد التضخم قد تم الفوز بها بالفعل وأن أسعار الفائدة المنخفضة سوف تسود مرة أخرى.

وفي الاقتصادات التي لاتزال تعاني من تضخم مستمر وأعلى من الهدف، لا ينبغي للبنوك المركزية أن تلجأ إلى التيسير النقدي قبل الأوان لتجنب الاضطرار إلى التراجع في وقت لاحق.

ويتعين عليهم أيضا أن يقاوموا توقعات المستثمرين المفرطة في التفاؤل بشأن تخفيف السياسة النقدية، والتي أدت إلى بعض الوفرة في الأسواق المالية.

وبطبيعة الحال، عندما يشير التقدم في مجال التضخم إلى أنه يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف، ينبغي للبنوك المركزية أن تتحرك تدريجيا إلى موقف سياسي أقل تقييدا. ويتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي على طول الميل الأخير اتباع نهج متعدد الجوانب.

ويتعين على السلطات التنظيمية المالية أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة البنوك والمؤسسات الأخرى على تحمل حالات التخلف عن السداد والمخاطر الأخرى، وذلك باستخدام اختبارات التحمل، والإجراءات التصحيحية المبكرة، وغير ذلك من الأدوات الإشرافية.

وينبغي للجهات التنظيمية أن تعطي الأولوية للتنفيذ الكامل والمتسق للمعايير التحوطية المتفق عليها دوليا، ولاسيما الانتهاء من التنفيذ التدريجي لاتفاقية بازل 3.

كما أن تحقيق مزيد من التقدم في أطر التعافي والحل له أهمية قصوى أيضًا، للحد من تداعيات زوال المؤسسات الأضعف، وينبغي للبنوك المركزية أن تضمن حصول البنوك على تسهيلات السيولة عند الحاجة وأن تكون مستعدة للتدخل المبكر لمعالجة ضغوط التمويل في القطاع المالي.