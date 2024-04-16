الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“تي رو برايس”: الين مرشح للتراجع 10% أمام الدولار باول: خفض التضخم إلى الهدف قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع سابقاً يلين: قدرة الصين على إنتاج السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى توقف الشركات الأمريكية

شهدت دولة الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.

وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة“خطم الشكلة” بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.

يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 2016/3/9.

ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات ، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.

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