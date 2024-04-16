المصرى الأمريكى يتعهد بضخ 50 مليون دولار فى صندوق TCV II

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- Al-Borsa News) تعهد صندوق المشروعات المصري الأمريكي بتقديم تمويل بقيمة 50 مليون دولار لصندوق تنمية فينشرز كابيتال TCVII المرتقب إطلاقه، وذلك بناءًا على الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين.
وتستعد تنمية فينشرز كابيتال لإطلاق صندوقها الثانى ((TCVII)) للاستثمار فى الشركات المتوسطة بحجم مستهدف يصل إلى 100 مليون دولار، وفقا لما قاله محمد محجوب الشريك التنفيذى لشركة تنمية فينشرز كابيتال في منتصف مارس الماضى.
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وقال صندوق المشروعات المصري الأمريكي، إن صندوق TCV II المقرر إطلاقه سيركز على تحويل الشركات العائلية إلى شركات مؤسسية.
وقامت شركة TCV بخمسة استثمارات في مصر، بما في ذلك شركة كبرى في مجال التمويل العقاري، فيما نجحت شركة TCV في التخارج من استثمارها في شركة أبو عوف لصالح مجموعة أغذية الإماراتية.
وقال جيمس هارمون، رئيس EAEF:“بالنيابة عن مجلس إدارتنا، يسعدني أن أعلن أن EAEF قد وافق على تخصيص 50 مليون دولار لصندوق TCV II”.
وأضاف هارمون، أن التمويل سيساعد شركة تنمية على تحفيز الاستثمار الخاص لصندوقها الثاني، خاصة وأنها أحد شركاء الاستثمار الموثوقين ولعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز مهمة EAEF لدعم القطاع الخاص في مصر.
وأوضح أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك التزام بالاستثمار في القطاع الخاص في مصر ودعم المواهب المحلية، مثل TCV.
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