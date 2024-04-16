المصرى الأمريكى يتعهد بضخ 50 مليون دولار فى صندوق TCV II

MENAFN - Al-Borsa News) تعهد صندوق المشروعات المصري الأمريكي بتقديم تمويل بقيمة 50 مليون دولار لصندوق تنمية فينشرز كابيتال TCVII المرتقب إطلاقه، وذلك بناءًا على الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين.

وتستعد تنمية فينشرز كابيتال لإطلاق صندوقها الثانى ((TCVII)) للاستثمار فى الشركات المتوسطة بحجم مستهدف يصل إلى 100 مليون دولار، وفقا لما قاله محمد محجوب الشريك التنفيذى لشركة تنمية فينشرز كابيتال في منتصف مارس الماضى.

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وقال صندوق المشروعات المصري الأمريكي، إن صندوق TCV II المقرر إطلاقه سيركز على تحويل الشركات العائلية إلى شركات مؤسسية.

وقامت شركة TCV بخمسة استثمارات في مصر، بما في ذلك شركة كبرى في مجال التمويل العقاري، فيما نجحت شركة TCV في التخارج من استثمارها في شركة أبو عوف لصالح مجموعة أغذية الإماراتية.

وقال جيمس هارمون، رئيس EAEF:“بالنيابة عن مجلس إدارتنا، يسعدني أن أعلن أن EAEF قد وافق على تخصيص 50 مليون دولار لصندوق TCV II”.

وأضاف هارمون، أن التمويل سيساعد شركة تنمية على تحفيز الاستثمار الخاص لصندوقها الثاني، خاصة وأنها أحد شركاء الاستثمار الموثوقين ولعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز مهمة EAEF لدعم القطاع الخاص في مصر.

وأوضح أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك التزام بالاستثمار في القطاع الخاص في مصر ودعم المواهب المحلية، مثل TCV.