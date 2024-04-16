فندق باب القصر يكرم الشركاء والرعاة للخيمة الرمضانية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) ابوظبي: أقام فندق باب القصر حفلاً لتكريم الرعاة والشركاء الذين ساهموا في إنجاح فعاليات الامسيات التراثية الرمضانية بالتعاون مع اذاعة ابوظبي - إف إم .
شهد حفل التكريم كل من الدكتور يحيى بكر، الرئيس التنفيذي لشركة “ أمروك ” المالكة لفندق باب القصر، ومرشد الشامسي مدير التشريفات وعدد من رؤساء ومدراء الشركات والمؤسسات الوطنية بإمارة ابوظبي .
واشاد الرئيس التنفيذي بجهود الرعاة والشركاء للفعاليات الرمضانية ودعمهم لفندق باب القصر في تبني المبادرات الاجتماعية والانشطة الثقافية التي تعكس التنوع الثقافي في إمارة أبوظبي والتي تساهم في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع.
وقال الدكتور بكر ان مساهمة الشركاء كانت وراء النجاح الكبير الذي حققته انشطتنا الرمضانية لهذا العام والتي تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والثقافي بين افراد المجتمع طيلة شهر رمضان المبارك.
وتضمنت قائمة الرعاة الرئيسيين والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة شركات محمد رسول خوري وأولاده , اذاعة امارات إف إم , بورتفيل للتطوير العقاري , مجوهرات الجابر,مستشفى إليزيه , مركز بلوم بلس الطبي , ليمتيد غاليري , مركز كاييان للتجميل , مركز الور للتجميل , مركز ارتستك هير للتجميل , نجمة الشموخ لتعهدات الحفلات , رينانس ايجينسي , نيما نجا اسيموفيك المدير العام لفندق باب القصر والدكتور جمال المجايدة المدير التنفيذي لشركة ايريس ميديا.
وتنوعت الفعاليات التي تم تنظيمها طيلة الشهر المبارك بين الأنشطة الترفيهية والثقافية والموسيقية والمسابقات التى كانت تبث على الهواء من خلال اذاعة ابوظبي إف إم.
وقال مرشد الشامسي المشرف العام على الخيمة الرمضانية ان قيمة الجوائز التي تم تقديمها الي الجمهور خلال برنامج المسابقات اليومي بلغت 400 الف درهم.
واوضح ان برنامج المسابقات على الهواء مباشرة اضافة الي الوصلات الموسيقية التراثية بث روح البهجة لدى أفراد المجتمع والاستمتاع باللحظات المتميزة خلال ليالي رمضان.
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