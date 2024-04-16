يوم "صُنع في إيطاليا" الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة يبرز الجوانب الثقافية والإبداعية

(MENAFN
- Tales & Heads) أعلنت السفارة الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن النجاح الكبير الذي حققه يوم "صُنع في إيطاليا" الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم مساء أمس في مقر إقامة السفير في أبوظبي. وسلطت الفعالية التي أقيمت تحت عنوان "الرياضة والصناعة في إيطاليا: التكنولوجيا، وجودة الحياة، والتميز" الضوء على أبرز الجوانب الثقافية والإبداعية التي تتميز بها إيطاليا في عالم الرياضة.
وافتتح سعادة لورينزو فانارا، السفير الإيطالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الفعالية التي شارك فيها بطل سباقات السيارات الإماراتي المتألق راشد الظاهري وأسطورة رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم نيكولا فينتولا كمتحدثيْن رئيسييْن. وأدارت الصحفية الرياضية التلفزيونية الشهيرة كيارا جيفريدا جلسة حوارية مع الظاهري وفينتولا، حيث تبادلا الأفكار حول أهمية دور الرياضة في تعزيز النمو الشخصي وترسيخ العلاقات الدولية.
وتعليقاً على ذلك، قال سعادة السفير الإيطالي: "خصصنا يوم صُنع في إيطاليا الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة للرياضة التي يجتمع على حبها الشعبان الإيطالي والإماراتي، فالرياضة تقوي أواصر العلاقات بين الشعوب وتساعد على تطوير الذات والسعي نحو التميز، وهذه هي الركائز الرئيسية لنجاح المنتجات الإيطالية في جميع أنحاء العالم".
وعلى هامش الجلسات الحوارية، تم تكريم راشد الظاهري ومنحه جائزة "سفير صُنع في إيطاليا في الإمارات العربية المتحدة" الأولى لمساهمته الكبيرة في ترسيخ مكانة المنتجات الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك في النقاشات أيضاً ممثلون عن الشركات الإيطالية الرائدة في قطاع الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وشركة "تكنوجيم"، و"آر سي إس سبورتس"، و"كولناجو"، و"فيفاتيكيت"، و"ديلويت إيطاليا"، حيث تم تسليط الضوء على الريادة الإيطالية في مجال الابتكار والاستدامة مع الاحتفاء بالعلاقات المتينة التي تجمع بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة.
وأكد سعادة السفير الإيطالي على الأهمية الكبيرة لقطاع الرياضة ضمن الاقتصاد الإيطالي، حيث يضم هذا القطاع أكثر من 750 شركة توظف ما يزيد عن 30,000 شخص، مع تصدير 75٪ من منتجات هذه الشركات إلى جميع أنحاء العالم بمبيعات تزيد قيمتها عن 12.2 مليار يورو. وأضاف السفير: "حقق يوم صُنع في إيطاليا الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحاً كبيراً وتجاوز توقعاتنا. وقد جمعت هذه الفعالية تحت مظلتها ممثلين عن قطاع الرياضة والأعمال في كل من إيطاليا والإمارات العربية المتحدة مع التركيز على جانبي الابتكار والاستدامة التي تتميز بها إيطاليا في عالم الرياضة".
وتعكس هذه الفعالية التزام السفارة الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ العلاقات الثنائية وتعزيز الثقافة والابتكار على الساحة العالمية، حيث تتبوأ إيطاليا مكانة رائدة في عالم الرياضة وتتميز منتجاتها بالجودة العالية والابتكار والاستدامة.
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