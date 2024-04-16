تحليل الأسواق لليوم عن جورج خوري المدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى CFI

(MENAFN
- Your Mind Media ) ١٥ آبريل ٢٠٢٤
تعافت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي من انخفاضات أولية حيث تفاعل المتداولون مع التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. على الرغم من أن الأساسيات المحلية القوية قد تواصل دعم الأداء الأسواق، إلا أن الأسهم قد تظل رهن تغيرات الظروف الجيوسياسية.
سجل سوق الأسهم السعودية ارتفاعا اليوم، مواصلا أداءه الصعودي. حيث شهد السوق انتعاشا ملحوظا بعد انخفاضه الأولي يوم أمس؛ حيث تفاعل المتداولون مع التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. من المحتمل أن يواصل السوق السعودي اتجاهه التصاعدي بدعم من عوامل اقتصادية قوية، لكنه قد يظل معرضا للتقلبات التي تشهدها أسواق النفط والمخاطر الجيوسياسية.
كما واجه سوق الأسهم في دبي هبوطا مع بداية جلسة تداول اليوم، لكنه استطاع التعافي إلى حد ما خلال باقي اليوم مع تقييم المتداولين لتأثير التطورات الجيوسياسية. حيث واجه كلا القطاعين المالي والعقاري ضغوطا، حيث تراجعت أسهم شركات رائدة مثل إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني. كما بقي سوق الأسهم في دبي بالقرب من مستوياته التي سجلها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو قد يتعرض لبعض المخاطر الهبوطية.
تمكن سوق أبوظبي للأسهم من التعافي اليوم، متجاوزا الانخفاض الأولي الذي شهده، مع إعادة تقييم المتداولين لتوقعاتهم. على الرغم من تداول سوق أبوظبي بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، إلا أنه قد يستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
سجل سوق الأسهم القطرية ارتفاعا ملحوظا اليوم، معززا تعافيه من تراجع الأمس، رغم التباين الملحوظ في أداء القطاع المصرفي. أيضا، من المحتمل أن يواجه السوق بعض المقاومة بالقرب من مستوياته الحالية، مع احتمالية حدوث تصحيحات جديدة في الأسعار.
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