سيتي غروب الذهب سيقفز إلى 3 آلاف دولار للأونصة!

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقع سيتي غروب - Citigroup ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال الفترة من 6 إلى 18 شهرا المقبلة، وذلك بدعم من تزايد تدفقات المستثمرين وتوقعات باتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.
ورفع محللو البنك توقعاتهم لمتوسط سعر المعدن الأصفر إلى 2350 دولارا للأونصة في عام 2024، كما عززوا تقديراتهم للسعر في عام 2025 بنحو 40% إلى 2875 دولارا.
وأشار ستي غروب إلى أن تداولات الذهب ستخترق وتختبر بانتظام مستوى 2500 دولار في النصف الثاني من العام الحالي.
وتأتي تلك التوقعات بعدما رفع «غولدمان ساكس» تقديراته لأسعار الذهب بنهاية العام إلى 2700 دولار، في حين توقع «يو بي إس غروب - UBS Group وصولها إلى 2500 دولار.
وقال المدير التنفيذي لشركة TDR Capital، سيف قدورة، إن الاقتصاد الأميركي يمر بفترة شبيهة بالأزمة المالية 2007.
وأضاف قدورة في مقابلة مع «العربية Business»، أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي مدعوما بشكل أساسي من مشتريات البنوك المركزية التي تأتي بأعلى وتيرة منذ 1967، فيما قد يكون المشهد بين السطور مخيفا للبعض، لاسيما أن البنوك المركزية التي تعزز من احتياطيات الذهب هي أقطاب مقابلة للولايات المتحدة.
وتوقع وصول سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد عند مستويات 2500 دولار للأونصة ثم بدء الحركة التصحيحية التي قد تتراوح بين 10 دولارات و 400 دولار للأونصة الواحدة، ثم استكمال الصعود إلى 2800 دولار للأونصة.
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