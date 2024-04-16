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سيتي غروب الذهب سيقفز إلى 3 آلاف دولار للأونصة!

4/16/2024 10:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع سيتي غروب - Citigroup ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال الفترة من 6 إلى 18 شهرا المقبلة، وذلك بدعم من تزايد تدفقات المستثمرين وتوقعات باتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.
ورفع محللو البنك توقعاتهم لمتوسط سعر المعدن الأصفر إلى 2350 دولارا للأونصة في عام 2024، كما عززوا تقديراتهم للسعر في عام 2025 بنحو 40% إلى 2875 دولارا.
وأشار ستي غروب إلى أن تداولات الذهب ستخترق وتختبر بانتظام مستوى 2500 دولار في النصف الثاني من العام الحالي.
وتأتي تلك التوقعات بعدما رفع «غولدمان ساكس» تقديراته لأسعار الذهب بنهاية العام إلى 2700 دولار، في حين توقع «يو بي إس غروب - UBS Group وصولها إلى 2500 دولار.
وقال المدير التنفيذي لشركة TDR Capital، سيف قدورة، إن الاقتصاد الأميركي يمر بفترة شبيهة بالأزمة المالية 2007.
وأضاف قدورة في مقابلة مع «العربية Business»، أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي مدعوما بشكل أساسي من مشتريات البنوك المركزية التي تأتي بأعلى وتيرة منذ 1967، فيما قد يكون المشهد بين السطور مخيفا للبعض، لاسيما أن البنوك المركزية التي تعزز من احتياطيات الذهب هي أقطاب مقابلة للولايات المتحدة.
وتوقع وصول سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد عند مستويات 2500 دولار للأونصة ثم بدء الحركة التصحيحية التي قد تتراوح بين 10 دولارات و 400 دولار للأونصة الواحدة، ثم استكمال الصعود إلى 2800 دولار للأونصة.

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