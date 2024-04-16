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أصول الأسواق الناشئة تهبط لأدنى مستوياتها في 2024 وسط مخاطر النمو

4/16/2024 10:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محا المؤشر القياسي لأسهم الأسواق الناشئة التقدم الذي حققه في عام 2024، وسجل مقياس العملات مستوى منخفضا جديدا لهذا العام وسط إشارات إلى أن التيسير النقدي العالمي سيتأخر، وأن التعافي الاقتصادي في الصين لايزال ضعيفا.
سيطرت معنويات العزوف عن المخاطرة على أصول الدول النامية، متأثرة بأسواق المال التي لم تعد تتوقع خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما دفع توقعاتها إلى نوفمبر. جاء هذا الانعكاس في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة الأميركية يوم الاثنين والتي أظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم لايزال قويا على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ 23 عاما. وزاد صعود الدولار لليوم الخامس من الضغوط على العملات المحلية.
وبحسب «بلومبرغ»، فقد تسارعت عمليات البيع بعدما أعلنت الصين عن أرقام النمو الاقتصادي، وبينما سجلت بكين توسعا أسرع من المتوقع في الربع الأول، أظهرت التفاصيل أن التعافي ربما يكون في طريقه للتلاشي بالفعل. كما انخفض نمو مبيعات التجزئة في مارس، وانخفض الإنتاج الصناعي عن التوقعات.
من جانبه، كتب إيبيك أوزكاردسكايا، أحد كبار المحللين في بنك سويسكوت في مذكرة للعملاء: «ربما لم يعزز الناتج المحلي الإجمالي الصيني القوي الشهية للأسهم الصينية، لكنه بالتأكيد يعزز المخاوف من أن النمو الصيني المتزايد سيغذي التضخم العالمي ويجعل البنوك المركزية الكبرى تفكر مرتين بشأن خططها لخفض أسعار الفائدة».
وزادت المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني بشكل أكبر بعد أن أطلق الاتحاد الأوروبي العنان لوابل من القيود التجارية ضد البلاد.
بالإضافة إلى التحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، تبحث الكتلة فيما إذا كانت بكين قدمت دعما غير قانوني لحدائق الرياح في القارة، كما أنها فتحت تحقيقات بشأن الدعم المالي لشركات الطاقة الشمسية والسكك الحديدية، وستبدأ قريبا تحقيقا في مشتريات الصين من الأجهزة الطبية.
وانخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 1.7%، وهو أكبر انخفاض له منذ 17 يناير. ويتداول الآن على انخفاض بنسبة 1% لهذا العام. وخسرت العملة المقابلة 0.3% يوم الثلاثاء، ليصل تراجعها في 2024 إلى 1.8%.

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