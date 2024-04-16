سوستيه جنرال يتوقع ارتفاع خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل بالربع الثاني

(MENAFN
- Al-Anbaa) رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل إذ عدل «سيتي بنك» توقعاته للأسعار على المدى القصير من 80 إلى 88 دولارا للبرميل.
وأضاف البنك ان أي تراجع في التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في نطاق يتراوح من نحو 70 إلى 80 دولارا للبرميل.
ورفع بنك «سوسيتيه جنرال - Societe Generale» توقعاته لسعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل في الربع الثاني 2024 ولخام نايمكس إلى 87.5 دولارا للبرميل، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86.8 دولارا للبرميل وأن يصل نايمكس إلى 83.3 دولارا للبرميل في عام 2024.
وأشار بنك جي بي مورغان JP Morgan إلى أن توقعاته الأساسية للنفط تبقى عند 90 دولارا للبرميل، بخلاف الزيادة على المدى القصير بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
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