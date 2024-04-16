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سوستيه جنرال يتوقع ارتفاع خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل بالربع الثاني

4/16/2024 10:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل إذ عدل «سيتي بنك» توقعاته للأسعار على المدى القصير من 80 إلى 88 دولارا للبرميل.
وأضاف البنك ان أي تراجع في التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في نطاق يتراوح من نحو 70 إلى 80 دولارا للبرميل.
ورفع بنك «سوسيتيه جنرال - Societe Generale» توقعاته لسعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل في الربع الثاني 2024 ولخام نايمكس إلى 87.5 دولارا للبرميل، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86.8 دولارا للبرميل وأن يصل نايمكس إلى 83.3 دولارا للبرميل في عام 2024.
وأشار بنك جي بي مورغان JP Morgan إلى أن توقعاته الأساسية للنفط تبقى عند 90 دولارا للبرميل، بخلاف الزيادة على المدى القصير بسبب الأوضاع الجيوسياسية.

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