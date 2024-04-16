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الدهيم استمرار الاستعدادات لانطلاق معرضي بيتك وكويت بيلد

4/16/2024 10:34:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتوالى الاستعدادات لانطلاق أنشطة معرضي «بيتك» و«كويت بيلد»، واللذان تقيمهما وتنظمها شركة معرض الكويت الدولي بالتعاون مع شركة «اتيكس» لتنظيم المعارض الدولية على أرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 6 حتى 11 مايو المقبل، وتحتضن أنشطتهما الصالات 5 و6 و7 بمساحة تفوق 14 ألف متر مربع.
وبهذا الصدد، قالت باسمة الدهيم المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي إن المعرض يشهد تسابقا محموما من قبل الشركات العارضة لحجز منصاتها فيه، حيث ضمت قائمة المشاركين بالمعرضين أكثر من 200 جهة محلية ودولية عارضة ممثلين لشركات ومؤسسات ومصانع محلية وإقليمية ووكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع البناء ومستلزماته، جاءت لتستعرض منتجاتها وابتكاراتها وخدماتها المتنوعة من مختلف بلدان العالم مثل: الصين، جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، قطر، لبنان، فلسطين، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الكويت.
وأشارت الدهيم، إلى أن هذا المعرض يعد حدثا دوليا رائدا في الكويت للبناء والتشييد والتصميم، ويعد قطاعا اقتصاديا مهما في الدولة، حيث يقدم تجربة فريدة للزوار من المواطنين والمقاولين والمهندسين والمعماريين والمصممين الداخليين والمطورين وخبراء البناء وأصحاب العقارات والمجمعات التجارية والبيوت والفلل إضافة إلى المواطن الكويتي المهتم والراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته للالتقاء وجها لوجه لتوسيع أعمالهم وتقديم خدماتهم وخبراتهم عبر منصة واحدة.
ولفتت إلى أن السوق الكويتية تعد من أكثر الأسواق نشاطا في مجال مبيعات مواد البناء والتشييد في البلاد الذي يشهد نموا متزايدا مع ظهور خطط التوسعة الإسكانية بتخصيص مناطق سكنية جديدة، مشيرة إلى أن المعرض يحفل بأنشطة مهمة عديدة، ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء تطلعاتهم بما يوفره من أجواء وعروض مميزة، حيث يقدم أفضل وأحدث التقنيات والمنتجات والمعدات وأكثرها إبداعا في مجال قطاع البناء والتشييد ليوفر للعملاء أكثر من 50 مجال تشمل كلا من التصميم المعماري والداخلي ومواد البناء والديكور وحلول الإضاءة الذكية والأصباغ وتكسية الجدران، والمطابخ والألمنيوم والسجاد والنوافذ والأبواب والمصاعد، والأدوات الصحية وحمامات السباحة وسخانات وأنظمة المياه ونظم التكييف والتدفئة والأحجار والرخام، وأنظمة الحراسة الذكية والأمنية، وخدمات تنسيق الحدائق وغيرها.
وأضافت الدهيم أن مجموعة من الشركات حظيت برعاية هذا المعرض تتقدمها شركة «أفراح الخليج»، «عربي»، «اكواسان»، «دريم دوركيتشن للمطابخ الجاهزة والأبواب»، «شركة الاتحاد التجارية»، «مؤسسة الالتزام للمقاولات العامة للمباني»، و«مصاعد اطلس».

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