الدهيم استمرار الاستعدادات لانطلاق معرضي بيتك وكويت بيلد

(MENAFN
- Al-Anbaa) تتوالى الاستعدادات لانطلاق أنشطة معرضي «بيتك» و«كويت بيلد»، واللذان تقيمهما وتنظمها شركة معرض الكويت الدولي بالتعاون مع شركة «اتيكس» لتنظيم المعارض الدولية على أرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 6 حتى 11 مايو المقبل، وتحتضن أنشطتهما الصالات 5 و6 و7 بمساحة تفوق 14 ألف متر مربع.
وبهذا الصدد، قالت باسمة الدهيم المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي إن المعرض يشهد تسابقا محموما من قبل الشركات العارضة لحجز منصاتها فيه، حيث ضمت قائمة المشاركين بالمعرضين أكثر من 200 جهة محلية ودولية عارضة ممثلين لشركات ومؤسسات ومصانع محلية وإقليمية ووكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع البناء ومستلزماته، جاءت لتستعرض منتجاتها وابتكاراتها وخدماتها المتنوعة من مختلف بلدان العالم مثل: الصين، جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، قطر، لبنان، فلسطين، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الكويت.
وأشارت الدهيم، إلى أن هذا المعرض يعد حدثا دوليا رائدا في الكويت للبناء والتشييد والتصميم، ويعد قطاعا اقتصاديا مهما في الدولة، حيث يقدم تجربة فريدة للزوار من المواطنين والمقاولين والمهندسين والمعماريين والمصممين الداخليين والمطورين وخبراء البناء وأصحاب العقارات والمجمعات التجارية والبيوت والفلل إضافة إلى المواطن الكويتي المهتم والراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته للالتقاء وجها لوجه لتوسيع أعمالهم وتقديم خدماتهم وخبراتهم عبر منصة واحدة.
ولفتت إلى أن السوق الكويتية تعد من أكثر الأسواق نشاطا في مجال مبيعات مواد البناء والتشييد في البلاد الذي يشهد نموا متزايدا مع ظهور خطط التوسعة الإسكانية بتخصيص مناطق سكنية جديدة، مشيرة إلى أن المعرض يحفل بأنشطة مهمة عديدة، ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء تطلعاتهم بما يوفره من أجواء وعروض مميزة، حيث يقدم أفضل وأحدث التقنيات والمنتجات والمعدات وأكثرها إبداعا في مجال قطاع البناء والتشييد ليوفر للعملاء أكثر من 50 مجال تشمل كلا من التصميم المعماري والداخلي ومواد البناء والديكور وحلول الإضاءة الذكية والأصباغ وتكسية الجدران، والمطابخ والألمنيوم والسجاد والنوافذ والأبواب والمصاعد، والأدوات الصحية وحمامات السباحة وسخانات وأنظمة المياه ونظم التكييف والتدفئة والأحجار والرخام، وأنظمة الحراسة الذكية والأمنية، وخدمات تنسيق الحدائق وغيرها.
وأضافت الدهيم أن مجموعة من الشركات حظيت برعاية هذا المعرض تتقدمها شركة «أفراح الخليج»، «عربي»، «اكواسان»، «دريم دوركيتشن للمطابخ الجاهزة والأبواب»، «شركة الاتحاد التجارية»، «مؤسسة الالتزام للمقاولات العامة للمباني»، و«مصاعد اطلس».
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