Thursday, 18 April 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كامكو إنفست 4 3% ارتفاعا بسعر برميل النفط الكويتي خلال مارس إلى 84 8 دولارا

4/16/2024 10:34:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن أسعار النفط الخام لامست أعلى مستوياتها المسجلة في 5 أشهر في مستهل أبريل 2024 بدعم رئيسي من المخاوف المتعلقة بجانب العرض، وتشمل تلك المخاوف تفاقم الوضع الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط وما لذلك من تأثير محتمل على إمدادات النفط.
بالإضافة إلى ذلك، يشير قرار الأوبك وحلفائها المتعلق بالإبقاء على سياسة خفض حصص الإنتاج الحالية إلى ضيق السوق على المدى القريب، وذلك في ظل استمرار تقييد الإمدادات. هذا، ولم يكن للهجمات التي شنتها إيران مؤخرا سوى تأثير إيجابي محدود على أسعار النفط، إلا أن الطلب القوي من جانب الصين خلال مارس 2024 ساهم في الحد من تراجع الأسعار.
وتجاوزت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الأول من أبريل 2024 مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 10% تقريبا خلال الشهر الماضي.
من جهة أخرى، ارتفعت علاوة المخاطر على أسعار النفط الخام قبل الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران، مما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار، إلا أن الطبيعة الرمزية للهجمات وأحداث الحد الأدنى من الضرر أدى إلى تصحيح طفيف في أسعار النفط الخام.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الهجمات التي تعرضت لها مصافي الطاقة الروسية والضربة المضادة التي شنتها روسيا على منشآت الطاقة الأوكرانية خلال الأسبوع الأخير من مارس 2024 أيضا، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
وارتفعت أسعار كل خامات النفط تقريبا للشهر الثالث على التوالي في مارس الماضي، حيث ارتفع متوسط أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 1.8% ليصل إلى 85.44 دولارا للبرميل خلال شهر مارس 2024 مقابل 83.9 دولارا للبرميل في فبراير 2024. وكان ارتفاع متوسط سعر سلة الأوبك المرجعية أقوى بكثير بنسبة 3.8%، إذ وصل سعرها إلى 84.3 دولارا للبرميل، بينما شهد خام التصدير الكويتي مكاسب أقل نسبيا بنسبة 4.3% ليصل في المتوسط إلى 84.8 دولارا للبرميل في مارس 2024.
وأشار تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام العالمي إلى مستوى قياسي في عام 2025 بزيادة سنوية قدرها 1.4 مليون برميل يوميا ليصل إلى 104.5 ملايين برميل يوميا في عام 2025.

MENAFN16042024000130011022ID1108103324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث