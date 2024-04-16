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جي تي سي نمتلك استثمارات إستراتيجية تدعمنا لتحقيق نمو مستدام

4/16/2024 10:34:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة «جي تي سي» اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أقرت العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 22% عن عام 2023، أي ما يعادل إجمالي 3.3 ملايين دينار.
ومع هذه التوزيعات الأخيرة، تكون الشركة قد وزعت أرباحا نقدية إجمالية بلغت 8.4 ملايين دينار منذ إدراجها في بورصة الكويت في أكـتوبر 2021، فيـمـا بـلـغـت الأرباح النقدية التي قامت بتوزيعها منذ عام 2015 إجمالي 49.1 مليون دينار، أي ما يفوق 3 أضعاف رأس مالها المدفوع.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة «جي تي سي» الشيخ علي فواز الصباح: «تواصل (جي تي سي) تعزيز قيمة الاستثمار لمساهميها عاما بعد آخر، ويعكس هذا الثقة في قدرتها المالية والتزامها المستمر بالتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي، الأمر الذي يضعها في الريادة في القطاعات التي تخدمها. وتؤكد هذه النتائج أيضا قدرة الشركة على تخطي التحديات التي قد تواجهها الأسواق ناهيك عن إمكاناتها في انتهاز كافة الفرص الاستراتيجية المتاحة».
وأضاف: «تبقى نظرتنا المستقبلية إيجابية، حيث إن استثماراتنا الإستراتيجية في أسواق رئيسية بالإضافة إلى تركيزنا على قطاعات تشغيلية ذات هوامش ربح عالية، تضع الشركة اليوم في وضع تنافسي لتحقيق نمو مستدام.
نتطلع للفرص القادمة وواثقون في قدرتنا على مواصلة تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا وعملائنا وجميع الأطراف المعنية».
وكانت شركة «جي تي سي» قد أعلنت عن أرباح صافية بلغت 6 ملايين دينار للسنة المالية 2023، مرتفعة بنسبة 37% عن العام السابق.
وجاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% إلى 28.8 مليون دينار، وكذلك ارتفاع في الهوامش التشغيلية، وارتفعت بذلك ربحية السهم من 29.21 فلسا للسهم إلى 40.14 فلسا.
وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية العام الماضي 75.7 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 24% عن إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022.
في حين ارتـفـع إجـمـالي حقوق الملكية بنسبة 9% إلى 51.6 مليون دينار.
وتعد شركة «جي تي سي» تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل شركاتها التابعة في عدة قطاعات تشمل قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الـصـنـاعـة والتعليم.

MENAFN16042024000130011022ID1108103323

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