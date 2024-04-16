جي تي سي نمتلك استثمارات إستراتيجية تدعمنا لتحقيق نمو مستدام

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت شركة «جي تي سي» اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أقرت العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 22% عن عام 2023، أي ما يعادل إجمالي 3.3 ملايين دينار.
ومع هذه التوزيعات الأخيرة، تكون الشركة قد وزعت أرباحا نقدية إجمالية بلغت 8.4 ملايين دينار منذ إدراجها في بورصة الكويت في أكـتوبر 2021، فيـمـا بـلـغـت الأرباح النقدية التي قامت بتوزيعها منذ عام 2015 إجمالي 49.1 مليون دينار، أي ما يفوق 3 أضعاف رأس مالها المدفوع.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة «جي تي سي» الشيخ علي فواز الصباح: «تواصل (جي تي سي) تعزيز قيمة الاستثمار لمساهميها عاما بعد آخر، ويعكس هذا الثقة في قدرتها المالية والتزامها المستمر بالتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي، الأمر الذي يضعها في الريادة في القطاعات التي تخدمها. وتؤكد هذه النتائج أيضا قدرة الشركة على تخطي التحديات التي قد تواجهها الأسواق ناهيك عن إمكاناتها في انتهاز كافة الفرص الاستراتيجية المتاحة».
وأضاف: «تبقى نظرتنا المستقبلية إيجابية، حيث إن استثماراتنا الإستراتيجية في أسواق رئيسية بالإضافة إلى تركيزنا على قطاعات تشغيلية ذات هوامش ربح عالية، تضع الشركة اليوم في وضع تنافسي لتحقيق نمو مستدام.
نتطلع للفرص القادمة وواثقون في قدرتنا على مواصلة تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا وعملائنا وجميع الأطراف المعنية».
وكانت شركة «جي تي سي» قد أعلنت عن أرباح صافية بلغت 6 ملايين دينار للسنة المالية 2023، مرتفعة بنسبة 37% عن العام السابق.
وجاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% إلى 28.8 مليون دينار، وكذلك ارتفاع في الهوامش التشغيلية، وارتفعت بذلك ربحية السهم من 29.21 فلسا للسهم إلى 40.14 فلسا.
وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية العام الماضي 75.7 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 24% عن إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022.
في حين ارتـفـع إجـمـالي حقوق الملكية بنسبة 9% إلى 51.6 مليون دينار.
وتعد شركة «جي تي سي» تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل شركاتها التابعة في عدة قطاعات تشمل قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الـصـنـاعـة والتعليم.
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