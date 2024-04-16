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بوبيان الراعي المصرفي الحصري لمحاضرة مو جودت حول الذكاء الاصطناعي

4/16/2024 10:34:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن رعايته الحصرية على مستوى قطاع البنوك لمحاضرة «AI: Scary Smart»، والتي تقام في 28 الجاري بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، ويحاضر فيها خبير التكنولوجيا الرائد في نظم الذكاء الاصطناعي محمد «مو» جودت خلال تواجده لأول مرة في الكويت.
وتأتي رعاية بنك بوبيان لهذه المحاضرة كجزء من استراتيجية الاستدامة الرقمية، والتوجه العالمي تجاه الاستثمار في الاتجاهات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي - AI - لمواكبة الثورة الرقمية وسبل تطورها لتتماشى مع تطورات الصناعة المصرفية المستقبلية في رسم استراتيجيات العمل المتنامي وخلق بيئة عمل ونمو رقمي مستدام.
ويمتلك بنك بوبيان - الرائد رقميا - رؤية مستقبلية لتطوير قاعدة أعماله وتحولها، لاسيما في مجال الـ AI ودوره في إحداث نقلة نوعية وإعادة تشكيل مختلف قطاعات الأعمال داخل البنك مثل رفع الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتحسين تجربة العملاء القائمة على الابتكار والإبداع وإدارة المخاطر وغيرها.
وستتناول المحاضرة موضوعات مهمة، تشمل النظرة العامة لمفهوم AI وأهم تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي الرئيسية والآليات خلال السنوات المقبلة، وما هي الآثار التي يحملها التطور المتسارع للـ AI والتحولات التكنولوجية على فرص النمو ومستقبل العمل في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات، والمجتمعات والأفراد.
هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على حتمية التعايش مع الـ AI، لاسيما بعد أن أصبح محط اهتمام الكثير من خلال توجيه الجهود للاستفادة المثلى منه وكيفية التعامل مع التحولات المتوقعة، وأيضا كيفية استخدامه في تطوير المهارات والتخصصات وتوجيهها للعمل نحو خلق أجيال تلعب دورا محوريا في بناء مستقبل مزدهر للبشرية وليس العكس.
ويمتلك جودت صاحب كتاب «AI: Scary Smart» أو «الذكاء المخيف» خبرة أكثر من 30 عاما في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال عمله السابق كرئيس تنفيذي للأعمال في «Google X».
كما عمل جودت في شركات IBM وMicrosoft، ومن ثم قيادة فريق استراتيجية الأعمال والتخطيط والمبيعات وتطوير الأعمال والشراكات في Google، حيث صمم نماذج أعمال مبتكرة مماثلة للتقنيات الجديدة.

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