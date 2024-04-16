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موناكو أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة لعام 2024

4/16/2024 10:34:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تم تصنيف موناكو على أنها الدولة الأولى في العالم من حيث جودة الحياة في عام 2024 وفقا لتقرير مجلة «CEOWORLD»، الذي اطلعت عليه «العربية Business».
وإمارة موناكو هي دولة مستقلة ذات سيادة تبلغ مساحتها 1.95 كم2، منها ما يقرب من 0.40 كم أتى من تحويل البحر إلى يابسة خلال السنوات الثلاثين الماضية. وتتكون الإمارة من مدينة واحدة لا غير هي موناكو، وحدودها هي نفس حدود الدولة.
وحصلت ليختنشتاين ولوكسمبورغ على المركزين الثاني والثالث على التوالي. وتحتل أيرلندا المرتبة الرابعة، تليها سويسرا في المركز الخامس، والنرويج في المركز السادس، وسنغافورة في المركز السابع. وتحتل بوروندي المركز الأخير بعد مدغشقر وأفغانستان وجنوب السودان وسيراليون.
ويظهر التقرير أن نصف المراكز العشرة الأولى لدول مساحتها صغيرة، إلا أن دخول الولايات المتحدة لا يجعل من ذلك قاعدة عامة.
وتستند التصنيفات إلى تصورات أكثر من 258 ألف شخص حول العالم، طلب منهم تقييم 199 دولة بناء على عشرة مقاييس تتراوح بين الاستقرار والشفافية والمساواة.
ويقيس التصنيف التصورات العالمية للدول التي تسهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتحتل قطر والولايات المتحدة وأيسلندا المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي في قائمة أفضل 10 دول في العالم لأفضل نوعية حياة. ويعزى المركز الأول في موناكو إلى سلامتها واستقرارها السياسي ونظام الصحة العامة المتطور.

MENAFN16042024000130011022ID1108103321

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