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سماعات هواوي Freeclip الجديدة الأناقة والراحة

4/16/2024 10:34:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تم إطلاق FreeClip كجزء من سعي هواوي لابتكار منتجات رائدة في الموضة، حيث تجسد FreeClip كلا من الأناقة والراحة. بفضل المظهر الرياضي الرائع لأكسسوارات الأذن العصرية، فهي تجذب المستخدمين المهتمين بالأناقة والشباب العصريين الذين يبحثون عن التكنولوجيا التي ترفع مستوى أناقة ملابسهم. لتناسب مجموعة متنوعة من الأذواق والأنماط، يأتي التصميم المقوس C-bridge الشهير بشكلين متميزين اللون الأرجواني القزحي والأسود الأنيق.
ومع ذلك، فإن تصميم سماعة FreeClip المشابه للحلق هو أكثر من مجرد مشبك للأذن. صممت هواوي C-bridge خصيصا، مستخدمة هندسة واسعة النطاق ومعقدة لتحقيق التوازن بين الجمال والراحة العملية. ولتحقيق التصميم الأمثل الذي يوازن بين الحجم والوزن والجودة، أمضت هواوي ثلاث سنوات في تصنيع سماعات الأذن باستخدام فلسفات التصميم التي تركز على الإنسان. وكانت النتيجة بنية فعالة على شكل حرف C، والتي توحد تصميم الجهاز والصوتيات وعمليات التحكم، كل ذلك مع ضمان الاستقرار والمتانة.
وتم إنشاء تصميم C-bridge باستخدام بيانات من أكثر من 10000 أذن على مستوى العالم، ما يضمن ملاءمة مريحة وآمنة بغض النظر عن حجم الأذن وشكلها. تستخدم سبيكة ذاكرة الشكل عالية الأداء من النيكل والتيتانيوم (Ni-Ti)، والتي تضمن الراحة المثالية لمختلف أحجام وأشكال الأذن. تزن كل سماعة أذن 5.6 غرامات فقط، وهي خفيفة بما يكفي للارتداء طوال اليوم.
إن التجربة الصوتية الفعلية للعديد من سماعات الأذن المفتوحة لا ترقى للمستوى المطلوب. ويرجع ذلك في الغالب إلى المسافة ما بين مخرج الصوت إلى قنوات الأذن، ما لا يقلل من وضوح الصوت فحسب، بل يزيد أيضا من احتمالية تسرب الصوت. يعمل تصميم C-bridge على حل هذه المشكلة عن طريق تحسين المسافة والزاوية بين Comfort Bean والكرة الصوتية، المائلة بزاوية 11.4 درجة، لتتناسب بشكل مريح مع انحناء الأذن. تتماشى الكرة الصوتية مع قناة الأذن، وتغطي بشكل مريح الجزء الداخلي من الأذن دون حجب القناة.
ويدعم C-bridge إيماءات اللمس على طول سطحه، بحيث يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في تشغيل الصوت بنقرات بسيطة. وعلى الرغم من وزنها الخفيف، يمكن أن تستمر سماعة FreeClip لمدة تصل إلى 36 ساعة مع علبة الشحن، حيث تدوم كل سماعة أذن لمدة تصل إلى 8 ساعات من الاستماع المستمر.

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