سماعات هواوي Freeclip الجديدة الأناقة والراحة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تم إطلاق FreeClip كجزء من سعي هواوي لابتكار منتجات رائدة في الموضة، حيث تجسد FreeClip كلا من الأناقة والراحة. بفضل المظهر الرياضي الرائع لأكسسوارات الأذن العصرية، فهي تجذب المستخدمين المهتمين بالأناقة والشباب العصريين الذين يبحثون عن التكنولوجيا التي ترفع مستوى أناقة ملابسهم. لتناسب مجموعة متنوعة من الأذواق والأنماط، يأتي التصميم المقوس C-bridge الشهير بشكلين متميزين اللون الأرجواني القزحي والأسود الأنيق.
ومع ذلك، فإن تصميم سماعة FreeClip المشابه للحلق هو أكثر من مجرد مشبك للأذن. صممت هواوي C-bridge خصيصا، مستخدمة هندسة واسعة النطاق ومعقدة لتحقيق التوازن بين الجمال والراحة العملية. ولتحقيق التصميم الأمثل الذي يوازن بين الحجم والوزن والجودة، أمضت هواوي ثلاث سنوات في تصنيع سماعات الأذن باستخدام فلسفات التصميم التي تركز على الإنسان. وكانت النتيجة بنية فعالة على شكل حرف C، والتي توحد تصميم الجهاز والصوتيات وعمليات التحكم، كل ذلك مع ضمان الاستقرار والمتانة.
وتم إنشاء تصميم C-bridge باستخدام بيانات من أكثر من 10000 أذن على مستوى العالم، ما يضمن ملاءمة مريحة وآمنة بغض النظر عن حجم الأذن وشكلها. تستخدم سبيكة ذاكرة الشكل عالية الأداء من النيكل والتيتانيوم (Ni-Ti)، والتي تضمن الراحة المثالية لمختلف أحجام وأشكال الأذن. تزن كل سماعة أذن 5.6 غرامات فقط، وهي خفيفة بما يكفي للارتداء طوال اليوم.
إن التجربة الصوتية الفعلية للعديد من سماعات الأذن المفتوحة لا ترقى للمستوى المطلوب. ويرجع ذلك في الغالب إلى المسافة ما بين مخرج الصوت إلى قنوات الأذن، ما لا يقلل من وضوح الصوت فحسب، بل يزيد أيضا من احتمالية تسرب الصوت. يعمل تصميم C-bridge على حل هذه المشكلة عن طريق تحسين المسافة والزاوية بين Comfort Bean والكرة الصوتية، المائلة بزاوية 11.4 درجة، لتتناسب بشكل مريح مع انحناء الأذن. تتماشى الكرة الصوتية مع قناة الأذن، وتغطي بشكل مريح الجزء الداخلي من الأذن دون حجب القناة.
ويدعم C-bridge إيماءات اللمس على طول سطحه، بحيث يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في تشغيل الصوت بنقرات بسيطة. وعلى الرغم من وزنها الخفيف، يمكن أن تستمر سماعة FreeClip لمدة تصل إلى 36 ساعة مع علبة الشحن، حيث تدوم كل سماعة أذن لمدة تصل إلى 8 ساعات من الاستماع المستمر.
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