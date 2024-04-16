5 وظائف للعمل من المنزل بعضها يدفع 250 دولارا بالساعة!

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصبح المزيد من الأميركيين يعملون لحسابهم الخاص، ومع ارتفاع الطلب على العمال المستقلين، زاد أيضا توافر فرص العمل الحر ذات الأجور المرتفعة.
وصل عدد المهنيين المستقلين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2023، حيث ارتفع إلى 64 مليون شخص، أو 38% من القوى العاملة في الولايات المتحدة، من 60 مليونا في العام السابق وفقا لبحث حديث من «Upwork».
من جانبه، قال رئيس القطاعات والابتكار في «Fiverr»، يواف هورنونغ: «تعتمد الشركات بشكل متزايد على المستقلين لتوفير عدد الموظفين ونفقات العقارات»، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business». ويمكن أن تأتي العديد من هذه الوظائف القائمة على الطلب بدفعات مكونة من ستة أرقام. ارتفع عدد العمال المستقلين الذين يكسبون 100 ألف دولار أو أكثر سنويا بنسبة 53% بين عامي 2021 و2023، وفقا لتقرير صدر في أكتوبر 2023 عن شركة MBO Partners، وهي شركة تقدم خدمات المكاتب الخلفية للعاملين المستقلين.
لكن الخدمات التي يستأجرها الأشخاص لعمال مستقلين تتغير باستمرار. لمساعدة المستقلين في العثور على أفضل الفرص، حدد موقع Freelancer خمس وظائف مستقلة مطلوبة، استنادا إلى أكثر من 250 ألف عرض توظيف منشورة على قاعدة بياناته بين يناير ومارس 2024. وتأتي معلومات الأرباح من هذه العينة من المشاريع.
ويمكن القيام بكل هذه الوظائف من المنزل والحصول على أكثر من 100 دولار في الساعة:
1- البرمجة.. بمتوسط سعر الساعة: 250 دولارا.
2- تطوير وإدارة التجارة الإلكترونية.. بمتوسط سعر الساعة: 250 دولارا.
3- التصميم الغرافيكي.. بمتوسط سعر الساعة: 140 دولارا.
4- النسخ.. بمتوسط سعر الساعة: 200 دولار.
5- الكتابة الإبداعية.. بمتوسط سعر الساعة: 140 دولارا.
MENAFN16042024000130011022ID1108103319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.