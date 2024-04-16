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5 وظائف للعمل من المنزل بعضها يدفع 250 دولارا بالساعة!

4/16/2024 10:34:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصبح المزيد من الأميركيين يعملون لحسابهم الخاص، ومع ارتفاع الطلب على العمال المستقلين، زاد أيضا توافر فرص العمل الحر ذات الأجور المرتفعة.
وصل عدد المهنيين المستقلين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2023، حيث ارتفع إلى 64 مليون شخص، أو 38% من القوى العاملة في الولايات المتحدة، من 60 مليونا في العام السابق وفقا لبحث حديث من «Upwork».
من جانبه، قال رئيس القطاعات والابتكار في «Fiverr»، يواف هورنونغ: «تعتمد الشركات بشكل متزايد على المستقلين لتوفير عدد الموظفين ونفقات العقارات»، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business». ويمكن أن تأتي العديد من هذه الوظائف القائمة على الطلب بدفعات مكونة من ستة أرقام. ارتفع عدد العمال المستقلين الذين يكسبون 100 ألف دولار أو أكثر سنويا بنسبة 53% بين عامي 2021 و2023، وفقا لتقرير صدر في أكتوبر 2023 عن شركة MBO Partners، وهي شركة تقدم خدمات المكاتب الخلفية للعاملين المستقلين.
لكن الخدمات التي يستأجرها الأشخاص لعمال مستقلين تتغير باستمرار. لمساعدة المستقلين في العثور على أفضل الفرص، حدد موقع Freelancer خمس وظائف مستقلة مطلوبة، استنادا إلى أكثر من 250 ألف عرض توظيف منشورة على قاعدة بياناته بين يناير ومارس 2024. وتأتي معلومات الأرباح من هذه العينة من المشاريع.
ويمكن القيام بكل هذه الوظائف من المنزل والحصول على أكثر من 100 دولار في الساعة:
1- البرمجة.. بمتوسط سعر الساعة: 250 دولارا.
2- تطوير وإدارة التجارة الإلكترونية.. بمتوسط سعر الساعة: 250 دولارا.
3- التصميم الغرافيكي.. بمتوسط سعر الساعة: 140 دولارا.
4- النسخ.. بمتوسط سعر الساعة: 200 دولار.
5- الكتابة الإبداعية.. بمتوسط سعر الساعة: 140 دولارا.

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