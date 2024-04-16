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بيتك يحذر من خطورة الاستجابة لدعوات الاستثمار من جهات مجهولة

4/16/2024 10:34:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا بيت التمويل الكويتي «بيتك» جمهور العملاء إلى اليقظة والحذر عند تلقي دعوات من جهات مجهولة تطرح فرصا استثمارية بعوائد عالية جدا وغير معتادة، باعتبار ذلك من وسائل الاحتيال الجديدة التي تقوم عليها عصابات إجرامية تستهدف في المقام الأول سرقة معلومات العملاء والسطو على حساباتهم. وأشار «بيتك» في بيان صحافي ضمن جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، إلى ان المحتالين لا يتوقفون عن استحداث وسائل جديدة لإلحاق الأذى بمن يقعون في حبالهم، واستدراج العملاء والحصول على المعلومات المهمة عن حساباتهم، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، بطرق ووسائل عديدة، احد اشكالها الاستثمار الوهمي وهو عبارة عن تسويق لعرض استثماري خادع يستهدف الأشخاص الراغبين بالربح السريع، ويدفعهم إلى عدم التدقيق في المعلومات المقدمة، والتعجل في اتخاذ القرار، وتسليم المعلومات التي قد تكون سرية ولا يجب التفريط فيها تحت اي ظرف، ما يسفر في النهاية عن ضياع الحقوق والأموال والوقوع في شراك المحتالين.
ونوه البيان إلى ان بعض عصابات الاحتيال تستغل الرغبة الفطرية لدى الآخرين في تحسين أوضاعهم المادية واستثمار فوائض أموالهم وتنمية مدخراتهم، التي ربما يكون بعضها غير قبال للتعويض، وأن بعض العملاء لا يستطيعون التمييز غالبا بين الإعلانات الحقيقية وبين محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تتخذ نفس الأساليب تقريبا، فيلجأون إلى أسلوب انتحال هوية صندوق استثماري او جهة حكومية أو أحد مشاهير رجال الأعمال، ودعوة من يتلقون اتصالاتهم بالهاتف او بالإيميل او عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمضاربة في مجالات العملات أو المعادن الثمينة أو الأسهم الأجنبية والعملات المشفرة والسندات او الصناديق الاستثمارية والعقارية الوهمية، بينما يكون الهدف الأساسي للمحتالين هو الحصول على البيانات البنكية لدى تسجيل الدخول قبل البدء بالتداول.
وشدد البيان على الراغبين في الاستثمار إلى التعامل مع البنوك والشركات المرخصة بخدمات التداول والجهات الموثوقة بتقديم الاستشارات الاستثمارية، والابتعاد تماما عن الاتصالات المشبوهة والدعوات والصفحات أو المنصات الإلكترونية الوهمية، والتأكد من هوية الجهة الاستثمارية التي يرغب العميل في التعامل معها، ومعرفة كافة البيانات والمعلومات عنها قبل الافصاح عن اي معلومة او اتخاذ موقف ما.
وبحسب الدراسات، فقد ساهم انتشار هذه الصفحات والمنصات الوهمية في ضعف ثقة المستثمرين في مجال التداول بالأدوات المالية والفرص الاستثمارية، حيث تبدو البرامج الاستثمارية التي يعرضها المحتالون مربحة وجذابة، لكنها تسعى إلى نهب الأموال، بشكل مباشر عن طريق التحويل، أو بشكل غير مباشر باستخدام بيانات الحسابات المصرفية.

MENAFN16042024000130011022ID1108103318

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