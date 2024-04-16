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برقان يعزز مزايا موظفيه بإجازة عيد الميلاد مدفوعة الأجر

4/16/2024 10:34:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن تقديم ميزة جديدة لكل موظفيه تمكنهم من الحصول على إجازة خاصة ومدفوعة الأجر لمدة يوم واحد في أعياد ميلادهم، وذلك في إطار تنفيذه لخطته الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بتجربة الموظفين. واستكمالا لجهود البنك الحثيثة التي يبذلها من أجل تعزيز بيئة العمل الإيجابية عبر تلبية الاحتياجات الشخصية والمهنية لموارده البشرية، والتأكيد على أهميتهم ودورهم الرئيسي في نجاح أعماله.
وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال نقيب أمين، مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: ندرك أهمية هذه المناسبة لدى الكثير من الموظفين لما تمثله من احتفال بإنجازاتهم السابقة وفرصة لتحديد أهداف جديدة لعام آخر، والاحتفاء بالأحبة والمقربين لهم في حياتهم. رغم أنه يمثل من الناحية العملية يوما واحدا إلا أن قيمته الشخصية تحمل الكثير من المعاني لمن يحتفل به. وكعربون شكر وتقدير من بنك برقان وكشهادة على التزامنا بتحقيق التوازن النفسي في كافة مجالات بيئة العمل لدينا، نقوم اليوم بإضافة هذه المكافأة الحيوية إلى المزايا التي نقدمها لموظفينا بشكل منفصل عن رصيد إجازاتهم السنوي لتكون يوم عطلة مدفوع الأجر.
وشدد أمين على أهمية العلاقة الوثيقة بين راحة الموظف وجودة العمل، لافتا إلى أن بيئة العمل التي تمنح الأولوية للصحة الجسدية والعقلية والنفسية للموظفين، تشهد معدلات إبداع أعلى وكفاءة أكثر من غيرها. وأضاف في هذا السياق: لهذا السبب الأساسي لا ندخر جهدا في تعديل سياساتنا لتتماشى مع حاجات موظفينا المتنوعة وفي مقدمتها ضرورة حصولهم على الإجازات بأشكالها المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان كان قد أعلن أوائل العام الماضي عن تعديل مدة إجازة الأبوة مدفوعة الأجر لتصبح 5 أيام عمل، وهي الأعلى من حيث عدد الأيام بين مؤسسات القطاع المصرفي المحلية. كما أن لمثل هذه المبادرات وغيرها الفضل في حصول البنك على شهادة «Great Place to Work» (أفضل بيئة للعمل) ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في الكويت وآسيا للعام 2023، وذلك من قبل Great Place to Work في الشرق الأوسط.

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