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الوطني يطلق حملة أولمبياد باريس 2024 برعاية فيزا

4/16/2024 10:34:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يسعى بنك الكويت الوطني بصورة مستمرة إلى إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت المميزة التي تمنحهم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن إطلاق حملة «أولمبياد باريس 2024»، والتي ستمنح عملاءه إمكانية الفوز بباقات حصرية لحضور فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 33 في العاصمة الفرنسية (باريس) والتي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.
وتمتد حملة بنك الكويت الوطني في الفترة من 1 أبريل إلى 31 مايو المقبل، وسيتم إجراء قرعة في 6 يونيو المقبل للإعلان عن 9 فائزين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.
وسيحصل الفائزون على تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، مع اصطحاب مرافق، والإقامة في فندق فاخر، والاستمتاع بأجواء مدينة باريس، وحضور فعاليات البطولة بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام.
وللمشاركة في هذه الحملة، يجب على العملاء التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك nbk، وإنفاق ما لا يقل عن 250 دينارا شهريا باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة، حيث يمنح كل دينار يتم إنفاقه محليا فرصة واحدة للفوز، فيما سيمنح كل دينار ينفق دوليا فرصتين للفوز، وإذا كانت البطاقة المستخدمة تم إصدارها خلال فترة الحملة سيحصل العميل على 10 فرص للفوز في السحب.
البطاقات المؤهلة:
٭ بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Infinite Privilege الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Signature الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Infinite الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Platinum الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع.
٭ بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع.
وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: «نسعى إلى أن نكون الأقرب دائما لعملائنا من خلال مشاركتهم كافة الأحداث والمناسبات وتوفير أفضل العروض والحملات الاستثنائية التي تناسب تطلعاتهم وتلبي رغباتهم، ما يمنحهم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تناسب كافة الشرائح والأعمار».
وأضاف البلام: تعكس العروض الحصرية والمميزة التي نقدمها لعملائنا طوال العام سعينا لحصولهم على تجربة مصرفية متكاملة يدعمها ما نقدمه لهم من خدمات ومنتجات مصرفية وحلول دفع أكثر تطورا وابتكارا.
وأكد البلام أن بطاقات الوطني الائتمانية توفر فرصة للمشاركة في الحملات التي يطلقها البنك على مدار العام، إضافة إلى ما توفره للعملاء من أسلوب حياة فريد بما تقدمه من مزايا متعددة لحامليها.
من جانبه، صرح محمد رياض، رئيس قطاع المؤسسات المالية بشركة Visa في الكويت قائلا: إن رعايتنا للألعاب الأولمبية تمكننا من المساهمة مع شركائنا من البنوك في جميع أنحاء العالم في تقديم تجارب حصرية لحاملي بطاقاتنا، حيث نهدف من خلال هذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني - إلى المساهمة في تقديم تجربة لا تنسى لحاملي بطاقات Visa بحضور «أولمبياد باريس 2024». كما يأتي هذا العرض في إطار السعي لدعم طموحات الحكومة الكويتية لتوسيع نطاق فوائد المدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من العملاء والشركات المحلية.
وأضاف: يسعدنا التعاون مع بنك الكويت الوطني لتقديم هذا العرض المميز، ونتطلع إلى تقديم المزيد من هذه العروض المميزة والفريدة لحاملي بطاقات Visa في الكويت.
وتعد بطاقات Visa الوطني الائتمانية الطريقة الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من السهولة والمزايا، خاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني، برنامج مايلز الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان.
كما توفر بطاقات Visa الوطني الائتمانية أسلوب حياة مميزا، وفرصا للاستفادة من الحملات الفريدة والاستثنائية على مدار العام والتي طالما تلقى استحسانا وتفاعلا من العملاء.

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