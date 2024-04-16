الوطني يطلق حملة أولمبياد باريس 2024 برعاية فيزا

(MENAFN
- Al-Anbaa) يسعى بنك الكويت الوطني بصورة مستمرة إلى إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت المميزة التي تمنحهم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن إطلاق حملة «أولمبياد باريس 2024»، والتي ستمنح عملاءه إمكانية الفوز بباقات حصرية لحضور فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 33 في العاصمة الفرنسية (باريس) والتي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.
وتمتد حملة بنك الكويت الوطني في الفترة من 1 أبريل إلى 31 مايو المقبل، وسيتم إجراء قرعة في 6 يونيو المقبل للإعلان عن 9 فائزين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.
وسيحصل الفائزون على تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، مع اصطحاب مرافق، والإقامة في فندق فاخر، والاستمتاع بأجواء مدينة باريس، وحضور فعاليات البطولة بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام.
وللمشاركة في هذه الحملة، يجب على العملاء التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك nbk، وإنفاق ما لا يقل عن 250 دينارا شهريا باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة، حيث يمنح كل دينار يتم إنفاقه محليا فرصة واحدة للفوز، فيما سيمنح كل دينار ينفق دوليا فرصتين للفوز، وإذا كانت البطاقة المستخدمة تم إصدارها خلال فترة الحملة سيحصل العميل على 10 فرص للفوز في السحب.
البطاقات المؤهلة:
٭ بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Infinite Privilege الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Signature الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Infinite الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية.
٭ بطاقة Visa Platinum الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع.
٭ بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع.
وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: «نسعى إلى أن نكون الأقرب دائما لعملائنا من خلال مشاركتهم كافة الأحداث والمناسبات وتوفير أفضل العروض والحملات الاستثنائية التي تناسب تطلعاتهم وتلبي رغباتهم، ما يمنحهم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تناسب كافة الشرائح والأعمار».
وأضاف البلام: تعكس العروض الحصرية والمميزة التي نقدمها لعملائنا طوال العام سعينا لحصولهم على تجربة مصرفية متكاملة يدعمها ما نقدمه لهم من خدمات ومنتجات مصرفية وحلول دفع أكثر تطورا وابتكارا.
وأكد البلام أن بطاقات الوطني الائتمانية توفر فرصة للمشاركة في الحملات التي يطلقها البنك على مدار العام، إضافة إلى ما توفره للعملاء من أسلوب حياة فريد بما تقدمه من مزايا متعددة لحامليها.
من جانبه، صرح محمد رياض، رئيس قطاع المؤسسات المالية بشركة Visa في الكويت قائلا: إن رعايتنا للألعاب الأولمبية تمكننا من المساهمة مع شركائنا من البنوك في جميع أنحاء العالم في تقديم تجارب حصرية لحاملي بطاقاتنا، حيث نهدف من خلال هذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني - إلى المساهمة في تقديم تجربة لا تنسى لحاملي بطاقات Visa بحضور «أولمبياد باريس 2024». كما يأتي هذا العرض في إطار السعي لدعم طموحات الحكومة الكويتية لتوسيع نطاق فوائد المدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من العملاء والشركات المحلية.
وأضاف: يسعدنا التعاون مع بنك الكويت الوطني لتقديم هذا العرض المميز، ونتطلع إلى تقديم المزيد من هذه العروض المميزة والفريدة لحاملي بطاقات Visa في الكويت.
وتعد بطاقات Visa الوطني الائتمانية الطريقة الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من السهولة والمزايا، خاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني، برنامج مايلز الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان.
كما توفر بطاقات Visa الوطني الائتمانية أسلوب حياة مميزا، وفرصا للاستفادة من الحملات الفريدة والاستثنائية على مدار العام والتي طالما تلقى استحسانا وتفاعلا من العملاء.
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