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التجاري النجمة أصبح متاحا لشريحة واسعة من العملاء

4/16/2024 10:34:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعي البنك التجاري الدائم لتطوير منتجاته وخدماته المصرفية وإتاحتها لشريحة واسعة من العملاء، أعلن البنك عن تعديل الشرط المرتبط بالحد الأدنى لفتح حساب النجمة ليصبح 200 دينار بدلا من 500 دينار. وفي هذا الصدد، صرحت بدور بوخمسين - مدير إدارة التسويق في البنك قائلة: نحرص في البنك التجاري على توسيع قاعدة العملاء بتعديل الشروط المرتبطة بفتح الحسابات وتقديم الخدمات المصرفية لهم. ومن هذا المنطلق، قمنا بخفض الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لفتح حساب النجمة ليصبح 200 دينار.
وتابعت أن جوائز «النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.
وعن الآلية الجديدة لفتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، أوضحت بوخمسين أن الحد الأدنى المطلوب الآن لفتح حساب النجمة أصبح 200 دينار، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 200 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، وكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية المقدمة من البنك التجاري.

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