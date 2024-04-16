التجاري النجمة أصبح متاحا لشريحة واسعة من العملاء

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار سعي البنك التجاري الدائم لتطوير منتجاته وخدماته المصرفية وإتاحتها لشريحة واسعة من العملاء، أعلن البنك عن تعديل الشرط المرتبط بالحد الأدنى لفتح حساب النجمة ليصبح 200 دينار بدلا من 500 دينار. وفي هذا الصدد، صرحت بدور بوخمسين - مدير إدارة التسويق في البنك قائلة: نحرص في البنك التجاري على توسيع قاعدة العملاء بتعديل الشروط المرتبطة بفتح الحسابات وتقديم الخدمات المصرفية لهم. ومن هذا المنطلق، قمنا بخفض الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لفتح حساب النجمة ليصبح 200 دينار.
وتابعت أن جوائز «النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.
وعن الآلية الجديدة لفتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، أوضحت بوخمسين أن الحد الأدنى المطلوب الآن لفتح حساب النجمة أصبح 200 دينار، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 200 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، وكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية المقدمة من البنك التجاري.
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