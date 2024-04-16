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الأهلي يعلن فائز سحب الراتب ربع السنوي

4/16/2024 10:34:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي فوز أحمد إبراهيم محمد عيسى بسيارة «جي إم سي يوكون» في السحب ربع السنوي لحملة تحويل الراتب «حول راتبك وإخذ البشارة!» الذي أجراه تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، «أهنئ الفائز في حملة حساب الراتب وسعيدة بالنجاح الكبير والإقبال العالي من العملاء على الاستفادة من الميزات العديدة التي تضمنتها الحملة». ويأتي ذلك في وقت يمنح البنك الأهلي الكويتي العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب إليه مجموعة من المزايا ومنها هدية نقدية حتى 1000 دينار وبطاقة الأهلي - Visa Signature طيران الإمارات مدى الحياة مجانا، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب ربع السنوي المقبل للفوز بسيارة «جي إم سي يوكون». وأضافت: حملة تحويل الراتب تعتبر واحدة من أهم الحملات الترويجية التي أطلقناها بهدف مكافأة العملاء ومنحهم مجموعة من المزايا الحصرية التي تشكل صفقة متكاملة تناسب جميع احتياجاتهم. وتابعت معرفي: سيستمر البنك الأهلي الكويتي بإطلاق العديد من الحملات الترويجية حرصا منه على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة وجذب عملاء جدد لفتح حسابات لديه، ضمن حرصه على تعزيز موقعه كواحد من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي الكويتي، وجميع هذه الحملات تأتي ضمن هدفنا المتمثل في إرضاء طموحات جميع أصحاب الحسابات لدينا.
.. ويعلن رابح «الفوز» الأسبوعي
أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز أمل عبدالله الحملي بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، الذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين الماضي.
وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرص أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.

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