الأهلي يعلن فائز سحب الراتب ربع السنوي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي فوز أحمد إبراهيم محمد عيسى بسيارة «جي إم سي يوكون» في السحب ربع السنوي لحملة تحويل الراتب «حول راتبك وإخذ البشارة!» الذي أجراه تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، «أهنئ الفائز في حملة حساب الراتب وسعيدة بالنجاح الكبير والإقبال العالي من العملاء على الاستفادة من الميزات العديدة التي تضمنتها الحملة». ويأتي ذلك في وقت يمنح البنك الأهلي الكويتي العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب إليه مجموعة من المزايا ومنها هدية نقدية حتى 1000 دينار وبطاقة الأهلي - Visa Signature طيران الإمارات مدى الحياة مجانا، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب ربع السنوي المقبل للفوز بسيارة «جي إم سي يوكون». وأضافت: حملة تحويل الراتب تعتبر واحدة من أهم الحملات الترويجية التي أطلقناها بهدف مكافأة العملاء ومنحهم مجموعة من المزايا الحصرية التي تشكل صفقة متكاملة تناسب جميع احتياجاتهم. وتابعت معرفي: سيستمر البنك الأهلي الكويتي بإطلاق العديد من الحملات الترويجية حرصا منه على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة وجذب عملاء جدد لفتح حسابات لديه، ضمن حرصه على تعزيز موقعه كواحد من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي الكويتي، وجميع هذه الحملات تأتي ضمن هدفنا المتمثل في إرضاء طموحات جميع أصحاب الحسابات لدينا.
.. ويعلن رابح «الفوز» الأسبوعي
أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز أمل عبدالله الحملي بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، الذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين الماضي.
وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرص أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.
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