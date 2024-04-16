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عبدالله الراجحي 1 06 مليون مسافر عبر مطار الكويت في مارس الماضي

4/16/2024 10:34:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • 7 % ارتفاعاً بحركة الطائرات خلال مارس إلى 9.95 آلاف رحلة.. و14% نمو حركة الشحن الجوي إلى 21.1 مليون كغم


باهي أحمد
قال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف عبدالله الراجحي، إن مطار الكويت الدولي شهد انخفاضا في حركة الركاب بنسبة 8% خلال مارس الماضي مقارنة مع مستوياتها في مارس 2023، ليبلغ عدد المسافرين عبر المطار خلال الشهر الماضي 1.06 مليون مسافر، حيث بلغ إجمالي عدد القادمين 552.8 ألف مسافر، بينما بلغ عدد المغادرين 514.8 ألف مسافر.
وأوضح الراجحي في تصريح صحافي أن المطار شهد في المقابل ارتفاعا بنسبة 7% لحركة الطائرات خلال مارس ليبلغ عددها 9.95 آلاف رحلة، مقارنة مع 9.2 آلاف رحلة في مارس 2023، فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي في المطار خلال مارس الماضي بنسبة 14% لتبلغ 21.09 مليون كغم، حيث بلغ إجمالي الشحن الوارد 17.13 مليون كغم، بينما بلغ اجمالي الشحن الصادر 3.96 ملايين كغم.
وأشار إلى أنه على صعيد توزيع الحصص السوقية لحركة الطيران في المطار خلال مارس الماضي، فقد استحوذت شركة طيران الجزيرة على 32% منها، وجاءت الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 31%، فيما استحوذت باقي الشركات العاملة في مطار الكويت على 37%.
وكانت وجهات المسافرين الأكثر طلبا بالمطار خلال شهر مارس الماضي، في مقدمتها جدة ودبي والقاهرة ودكا والدوحة.

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