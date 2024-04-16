عبدالله الراجحي 1 06 مليون مسافر عبر مطار الكويت في مارس الماضي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
7 % ارتفاعاً بحركة الطائرات خلال مارس إلى 9.95 آلاف رحلة.. و14% نمو حركة الشحن الجوي إلى 21.1 مليون كغم
باهي أحمد
قال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف عبدالله الراجحي، إن مطار الكويت الدولي شهد انخفاضا في حركة الركاب بنسبة 8% خلال مارس الماضي مقارنة مع مستوياتها في مارس 2023، ليبلغ عدد المسافرين عبر المطار خلال الشهر الماضي 1.06 مليون مسافر، حيث بلغ إجمالي عدد القادمين 552.8 ألف مسافر، بينما بلغ عدد المغادرين 514.8 ألف مسافر.
وأوضح الراجحي في تصريح صحافي أن المطار شهد في المقابل ارتفاعا بنسبة 7% لحركة الطائرات خلال مارس ليبلغ عددها 9.95 آلاف رحلة، مقارنة مع 9.2 آلاف رحلة في مارس 2023، فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي في المطار خلال مارس الماضي بنسبة 14% لتبلغ 21.09 مليون كغم، حيث بلغ إجمالي الشحن الوارد 17.13 مليون كغم، بينما بلغ اجمالي الشحن الصادر 3.96 ملايين كغم.
وأشار إلى أنه على صعيد توزيع الحصص السوقية لحركة الطيران في المطار خلال مارس الماضي، فقد استحوذت شركة طيران الجزيرة على 32% منها، وجاءت الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 31%، فيما استحوذت باقي الشركات العاملة في مطار الكويت على 37%.
وكانت وجهات المسافرين الأكثر طلبا بالمطار خلال شهر مارس الماضي، في مقدمتها جدة ودبي والقاهرة ودكا والدوحة.
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