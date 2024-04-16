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البنك الدولي 2 8% النمو المتوقع لاقتصاد الكويت في 2024 و3 1% خلال 2025

4/16/2024 10:34:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الكويت خلال عام 2024 إلى 2.8%، وذلك مقارنة مع تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي عند 2.6%، كما رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد الكويت في 2025 عند 3.1%، مقابل التقديرات السابقة بنمو 2.7% فقط.
وأوضح البنك في تقرير أصدره أول من أمس، بعنوان الصراعات والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن النمو المتوقع للعامين الحالي والمقبل، يأتي بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 0.1% في عام 2023، فيما حقق نموا بنسبة 7.9% في 2022.
وذكر التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت سوف يتسارع ويتحول للنمو بـ 1.9% في 2024، مقابل انكماش بـ 0.1% في العام السابق، على أن ينمو ليمثل نحو 2.2% في 2025.
وبشأن رصيد حساب المعاملات الجارية فسوف ينكمش ليمثل 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 29.3% في العام السابق، على أن يبلغ 21.9% في 2025.
وكشف التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت خلال عام 2023 جاءت في المركز الأخير خليجيا بما يمثل 3.8% فقط. وتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط بوتيرة أسرع في عام 2024 بنحو 2.8%، على أن تنمو بـ 4.7% في عام 2025، مع تأكيده على ضرورة تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية، للتغير في أسواق النفط العالمية، والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023.
وكما هي الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.
وذكر أن النمو الضعيف، وارتفاع المديونية، وزيادة عدم اليقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، فيما يعتبر عودة إلى النمو المنخفض الذي ساد العقد الذي سبق جائحة فيروس كورونا.

MENAFN16042024000130011022ID1108103312

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