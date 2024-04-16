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آى سكور تنتهى من بناء وتشغيل قاعدة البيانات المجمعة

4/16/2024 10:32:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى“آى سكور”، العاملة فى مجال تقديم خدمات تحليل وتبادل والاستعلام عن البيانات الائتمانية، الانتهاء من بناء وتشغيل قاعدة البيانات المجمعة بالتعاون مع مقدم التقنية شركة“تيرا داتا” المتخصصة فى مجال أنظمة البيانات والتحليلات السحابية ومنصات بيانات الذكاء الاصطناعى.

وأكدت“آى سكور”، حرصها على تطبيق أحدث الأطر لحوكمة البيانات، والتى تضاهى تلك المطبقة فى كبرى المؤسسات والشركات بالعالم، بجانب حرصها على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية وقاعدة البيانات المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمات مبتكرة جديدة وتحليلات متقدمة.

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ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية الشركة الداعمة لتنفيذ رؤية مصر 2030 ومبادرة البنك المركزى المصرى للشمول المالى، عبر تبنى التقنيات المتطورة التى تلبى متطلبات العصر الرقمى، وتقديم حلول مبتكرة فى مجال تحليل البيانات ورفع الكفاءة التشغيلية وكفاءة الخدمات المقدمة وتوفير الدعم والبيانات الدقيقة اللازمة لاتخاذ القرارات الائتمانية ومتابعة الأعمال لتعزيز الاستدامة فى القطاع المالى فى مصر.

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