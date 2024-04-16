آى سكور تنتهى من بناء وتشغيل قاعدة البيانات المجمعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى“آى سكور”، العاملة فى مجال تقديم خدمات تحليل وتبادل والاستعلام عن البيانات الائتمانية، الانتهاء من بناء وتشغيل قاعدة البيانات المجمعة بالتعاون مع مقدم التقنية شركة“تيرا داتا” المتخصصة فى مجال أنظمة البيانات والتحليلات السحابية ومنصات بيانات الذكاء الاصطناعى.
وأكدت“آى سكور”، حرصها على تطبيق أحدث الأطر لحوكمة البيانات، والتى تضاهى تلك المطبقة فى كبرى المؤسسات والشركات بالعالم، بجانب حرصها على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية وقاعدة البيانات المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمات مبتكرة جديدة وتحليلات متقدمة.
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ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية الشركة الداعمة لتنفيذ رؤية مصر 2030 ومبادرة البنك المركزى المصرى للشمول المالى، عبر تبنى التقنيات المتطورة التى تلبى متطلبات العصر الرقمى، وتقديم حلول مبتكرة فى مجال تحليل البيانات ورفع الكفاءة التشغيلية وكفاءة الخدمات المقدمة وتوفير الدعم والبيانات الدقيقة اللازمة لاتخاذ القرارات الائتمانية ومتابعة الأعمال لتعزيز الاستدامة فى القطاع المالى فى مصر.
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