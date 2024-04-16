ميدبنك يرفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 27.5% للأفراد

MENAFN - Al-Borsa News) رفع ميدبنك عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير للعملاء الأفراد، ليصبح 27.25% شهرياً و27.5% ربع سنوياً، فى أعقاب رفع البنك المركزى المصرى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% على الترتيب.

وقالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك، إن زيادة عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لتقديم المنتجات الادخارية المتنوعة وتمكين العملاء من إدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالى.

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وأضافت شاهين، أن البنك يسعى لتوفير الأوعية الادخارية المتنوعة لجذب عملاء جدد، من خلال عوائد تنافسية مع صرف العائد بشكل شهرى 27.25% وربع سنوى 27.5%، ليكون وسيلة استثمارية تلبى طموحهم فى الحصول على مصدر للدخل والإنفاق على احتياجاتهم المختلفة، وزيادة قيمة مدخراتهم وحمايتها من التضخم.

ويمكن للعملاء شراء الشهادة ومضاعفاتها عن طريق زيارة أحد فروع البنك بأسهل وأسرع الإجراءات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 1000 جنيه، بعائد شهرى أو ربع سنوى تنافسى.