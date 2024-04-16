ميدبنك يرفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 27.5% للأفراد

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفع ميدبنك عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير للعملاء الأفراد، ليصبح 27.25% شهرياً و27.5% ربع سنوياً، فى أعقاب رفع البنك المركزى المصرى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% على الترتيب.
وقالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك، إن زيادة عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لتقديم المنتجات الادخارية المتنوعة وتمكين العملاء من إدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالى.
موضوعات متعلقة
“آى سكور” تنتهى من بناء وتشغيل قاعدة البيانات المجمعة عمومية“بنك قناة السويس” تُقر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية “المركزى المصرى” يُخفض عجز صافى الأصول الأجنبية لديه 23% فى فبراير
وأضافت شاهين، أن البنك يسعى لتوفير الأوعية الادخارية المتنوعة لجذب عملاء جدد، من خلال عوائد تنافسية مع صرف العائد بشكل شهرى 27.25% وربع سنوى 27.5%، ليكون وسيلة استثمارية تلبى طموحهم فى الحصول على مصدر للدخل والإنفاق على احتياجاتهم المختلفة، وزيادة قيمة مدخراتهم وحمايتها من التضخم.
ويمكن للعملاء شراء الشهادة ومضاعفاتها عن طريق زيارة أحد فروع البنك بأسهل وأسرع الإجراءات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 1000 جنيه، بعائد شهرى أو ربع سنوى تنافسى.
MENAFN16042024000202011048ID1108103300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.