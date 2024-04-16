10 مليارات جنيه حصيلة التنازلات عن العملة الأجنبية خلال شهر

MENAFN - Al-Borsa News) نجحت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الاهلي المصرى” الاهلي للصرافة” ، وبنك مصر” مصر للصرافة” ، وبنك القاهرة” كايرو للصرافة” في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي بلغت ما قيمته 10 مليارات و495 مليون جنيه ، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضى .

من جانبه ، قال عبد المجيد محيي الدين – رئيس شركة الأهلي للصرافة في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم امس ما قيمته 5 مليارات و 860 مليون جنيه .

موضوعاترئيس الوزراء: انخفاضات أخرى فى أسعار السلع بعد العيد ارتفاع الأسهم الأمريكية في المستهل بدعم من بيانات سوق العمل 235 مليون قدم مكعب غاز يوميًا متوسط إنتاج“رشيد والبرلس” بـ2023

واوضح ان حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ماقيمته 309 ملايين جنيه ، منوها أن 65% من اجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار ، وتأتى عملات اخرى في المرتبة الثانية مثل عملات” الريال السعودى والدرهم الاماراتى والعملة الاوروبية اليورو” والباقى من عملات اقل تداولا .

واكد رئيس شركة الاهلي للصرافة ، ان هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الاجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية

وكشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة” – في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – عن حصيلة التنازلات من العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 4 مليارات و120 مليون جنيه بنهاية عمل يوم امس ، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في انحاء الجمهورية .

واوضح فوزى – أن الدولار يستحوذ على النصيب الاكبر من التنازلات بنسبه 62% ، يليه العملة الاوروبية اليورو بنسبه 17٪ ، ثم الريال السعودى بنسبه 15 ٪ ، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبه 1.4٪ ، ثم الدرهم الاماراتى بنسبه 1٪ ، ثم باقى العملات الاخرى بنسبه 1.5٪ .

واكد عادل فوزى – أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهورللتنازل لبيع العمله الاجنبيه من خلال القنوات الشرعيه فى البنوك وشركات الصرافه ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله .

وفي السياق ذاته – اكد محمد رجائي – رئيس شركة” كايرو للصرافة” – لوكالة انباء الشرق الاوسط – أن حصيلة التنازلات من العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 515 مليون جنيه ، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية .

واوضح ان وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية ، وزيادة التنازلات عن العملة الاجنبية لصالح الجنيه المصرى .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى ، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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