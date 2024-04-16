البنك المركزي يعلن 6 أيام عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى يوم الاحد الموافق 14 إبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وذكر البنك في بيان له اليوم أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.
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