البنك المركزي يعلن 6 أيام عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر

MENAFN - Al-Borsa News) قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى يوم الاحد الموافق 14 إبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر البنك في بيان له اليوم أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.

موضوعاتالقلعة القابضة تبرم تسوية مديونيات مع 4 بنوك بـ 4.5 مليار جنيه إلزام المنشآت الفندقية في البحر الأحمر بالحصول على شهادة“صديقة للبيئة” 68.85 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء“الإسكان الاجتماعى” المصدر: