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البنك المركزي يعلن 6 أيام عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر

4/16/2024 10:32:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى يوم الاحد الموافق 14 إبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر البنك في بيان له اليوم أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.

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