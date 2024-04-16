11.2 مليار جنيه حصيلة شركات صرافة حكومية من التنازل عن العملات

MENAFN - Al-Borsa News) نجحت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية بمصر في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي بلغت 11 مليار و246 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 6 مليارات و216 مليون جنيه.

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واوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 220 ملايين جنيه، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من التنازل عن الدولار.

وكشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 4 مليارات و500 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس.

وأوضح فوزي، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%.

وفي السياق ذاته، بلغت حصيلة شركة كايرو للصرافة، من التنازلات عن العملات لصالح الجنيه، ما قيمته 530 مليون جنيه تقريبا.