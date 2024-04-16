11.2 مليار جنيه حصيلة شركات صرافة حكومية من التنازل عن العملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) نجحت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية بمصر في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي بلغت 11 مليار و246 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 6 مليارات و216 مليون جنيه.
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واوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 220 ملايين جنيه، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من التنازل عن الدولار.
وكشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 4 مليارات و500 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس.
وأوضح فوزي، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%.
وفي السياق ذاته، بلغت حصيلة شركة كايرو للصرافة، من التنازلات عن العملات لصالح الجنيه، ما قيمته 530 مليون جنيه تقريبا.
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