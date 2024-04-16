تنفيذ صفقة على أسهم التعمير والإسكان بـ25.8 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على أسهم بنك التعمير والإسكان.
وشهدت جلسة اليوم الأحد تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 450 ألف سهم بقيمة إجمالية 25.78 مليون جنيه.
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وارتفعت أرباح بنك التعمير والإسكان، بنسبة 141% خلال العام الماضي، لتصل 6.56 مليار جنيه،مقارنة بربح 2.72 مليار جنيه في 2022.
وزادت إيرادات فوائد البنك لتصل 17.01 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل إيردات 10.02 مليار جنيه خلال 2022.
وكان تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائى فى نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح لتسجل 3.015 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.204 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.811 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 150.4% بنهاية النصف الأول من عام 2023.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوى الذى حققه البنك خلال النصف الأول من عام 2023، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت فى النمو الاستثنائى لكل من الإيرادات وصافى الأرباح.
وتأتى هذه النتائج بفضل حرص البنك على وضع العملاء على رأس أولوياته والتزامه باستراتيجية النمو التى يتبناها فى إطار سعيه للتوسع بقاعدة عملاءه وتقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى، مما أدى إلى ارتفاع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 103% لتصل إلى 5.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافى الأرباح بنسبة 150.4% لتسجل 3.015 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.
وأضاف غانم أن هذا النجاح جاء على خلفية مواصلة البنك تطبيقه لاستراتيجيته الطموحة التى ترتكز على محورين أساسين وهما وضع العملاء على رأس أولوياته وتطبيق استراتيجيته نحو التوسع والنمو، وهو ما أثمر بدوره على مواصلة تعزيز البنك للأصول، حيث بلغ إجمالى الأصول 110.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو قدرها 7% وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث ارتفع هامش صافى الدخل من العائد إلى 10.5% مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما بلغ صافى الدخل من العائد 4.530 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو2023، مقابل 2.096 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو تصل إلى 116%، مدفوعة بزيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 72.8%، والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 33.2%.
وأشار غانم إلى مواصلة البنك جنى ثمار مكانته الراسخة التى يتمتع بها فى القطاع المصرفي، حيث سجل زيادة فى الودائع بنسبة 2% لتصل إلى 90.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بارتفاع ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك، بالإضافة إلى نمو إجمالى القروض إلى الودائع بنسبة 44.6% خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 42.6% عن عام 2022.
وأشار إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها فى التعامل بحرفية فى إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية 53.5% مقابل 25.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.6% مقابل 2.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
كما أشار غانم إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 3.285 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.304 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 151.9%.
وأشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التى أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائى فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية فى التعامل مع الأزمات وإصراره على مواصلة تحقيق النمو خلال الستة أشهر الماضية، بناءً على خبراته المكتسبة فى التعامل مع أزمات مشابهة خلال الفترات السابقة.
وأعرب غانم عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية ومواصلة تنفيذ البنك لخطته الطموحة التى ترتكز على وضع العملاء على رأس أولوياته والتوسع بأنشطة البنك التجارية، مع الاستمرار فى تطوير بنيته الأساسية التكنولوجية والرقمية.
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