بنك ABC يشارك مصر الخير فى حملتى إفطار صائم وإفطار قرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قام موظفو بنك ABC بالمشاركة فى حملة“إفطار صائم” التى تطلقها مؤسسة مصر الخير للسنة الثانية عشر على التوالى لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لتوفير بعض من احتياجاتهم الغذائية فى شهر رمضان المبارك 2024، وذلك فى إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك لدعم العمل التطوعى.
كما شارك البنك فى توزيع وجبات إطعام على القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسوان والإسماعيلية.
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