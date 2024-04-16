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بنك ABC يشارك مصر الخير فى حملتى إفطار صائم وإفطار قرية

4/16/2024 10:32:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قام موظفو بنك ABC بالمشاركة فى حملة“إفطار صائم” التى تطلقها مؤسسة مصر الخير للسنة الثانية عشر على التوالى لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لتوفير بعض من احتياجاتهم الغذائية فى شهر رمضان المبارك 2024، وذلك فى إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك لدعم العمل التطوعى.

كما شارك البنك فى توزيع وجبات إطعام على القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسوان والإسماعيلية.

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