409.6 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات لمصر بالنصف الأول 2023-2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حقق ميزان المدفوعات المصرى عجزا بقيمة 409.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بفائض كلى قدره 599.1 مليون دولار.
وجاء العجز نتيجة ارتفاع عجز الحساب الجارى لمصر إلى 9.7 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى كمحصلة أساسية لارتفاع عجز الميزان التجارى 20% وتراجع صافى التحويلات 20.2% إلى 9.4 مليار دولار.
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كما انخفض صافى فائض الميزان الخدمى 10.7% إلى 9.2 مليار دولار.
فى الوقت نفسه سجل حساب المعاملات المالية والرأسمالية صافى تدفق للداخل قدره 8.4 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار بدعم من تحقيق الاستثمارات المباشرة صافى تدفق 5.5 مليار دولار والاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية صافى تدفق 252.8 مليون دولار بدلًا من صافى تدفق للخارج قدره 3 مليارات دولار.
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