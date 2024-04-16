409.6 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات لمصر بالنصف الأول 2023-2024

MENAFN - Al-Borsa News) حقق ميزان المدفوعات المصرى عجزا بقيمة 409.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بفائض كلى قدره 599.1 مليون دولار.

وجاء العجز نتيجة ارتفاع عجز الحساب الجارى لمصر إلى 9.7 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى كمحصلة أساسية لارتفاع عجز الميزان التجارى 20% وتراجع صافى التحويلات 20.2% إلى 9.4 مليار دولار.

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كما انخفض صافى فائض الميزان الخدمى 10.7% إلى 9.2 مليار دولار.

فى الوقت نفسه سجل حساب المعاملات المالية والرأسمالية صافى تدفق للداخل قدره 8.4 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار بدعم من تحقيق الاستثمارات المباشرة صافى تدفق 5.5 مليار دولار والاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية صافى تدفق 252.8 مليون دولار بدلًا من صافى تدفق للخارج قدره 3 مليارات دولار.