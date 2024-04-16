وزير المالية: طرح ٥٠ مليون جنيه من الفكة بمناسبة عيد الفطر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مضاعفة الكميات المطروحة من ((الفكة))، لتصبح ٥٠ مليون جنيه بدلًا من ٢٥ مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة ((الفكة))، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسواق؛ بما يضمن تسهيل حركة البيع والشراء وتجنبًا لأى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

وقال الوزير، في تصريح اليوم، إن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تواكب مسيرة“الرقمنة” في الجمهورية الجديدة، وتعمل بآليات تكنولوجية حديثة توفر الوقت والجهد، وقد تمكنت فى غضون سنوات قليلة من مضاعفة الطاقة الإنتاجية؛ على نحو ساعدنا فى طرح كميات إضافية من“الفكة” قبيل المواسم والأعياد.

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ومن جانبه، أشار اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إلى إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من“الفكة” عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز عام ونصف العام.

وأضاف أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة؛ للحصول على“الفكة” من العملات المعدنية المساعدة، و”الفلوس الجديدة” التي يتم توفيرها لتقديمها ((عيدية)).

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