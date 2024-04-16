العربي الأفريقي يحقق صافي أرباح 228 مليون دولار بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) كشف البنك العربي الأفريقي عن نتائج أعماله للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2023 ، موضحا تحقيق زيادة صافي ربحية البنك لتقفز الى 228 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 143 مليون دولار أمريكي في العام السابق بنسبة نمو بلغت 59% بعملة الاساس و148% بالمعادل بالعملة المحلية، مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية بنحو 10.2% وبزيادة قدرها 4% عن العام السابق، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر في ضوء التحديات الاقتصادية والجيوسياسية .

واشار تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في بيان للبنك – الى ارتفاع معدلات النمو والربحية” مائة مليار جنيه، زيادة في ودائعنا بالعملة المحلية بمعدل نمو يفوق الـ 80% لتصل إلى 236 مليار جنيه.

موضوعات“وزير المالية”: طرح ٥٠ مليون جنيه من“الفكة” بمناسبة عيد الفطر حصيلة التنازلات عن العملة الأجنبية تلامس حاجز 13 مليار جنيه 409.6 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات لمصر بالنصف الأول 2023-2024

وأن ودائع العملاء بالعملات الأجنبية ارتفعت لتبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي ، مع الحفاظ على نمواً متزناً بلغ 23٪“بالمعادل بالعملة المحلية” في صافي محفظة القروض.

ومن ناحية أخرى، فقد استحوذت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على 58%من إجمالي الودائع بواقع زيادة قدرها 12%عن العام السابق مما يعزز وضع البنك مع أي تغييرات مرتقبة بالسياسة النقدية مع استقرار التحديات العالمية والإقليمية.

كما أكد“وحيد” ان البنك حقق طفرة ملموسة في حصصه السوقية الأساسية، حيث زاد إجمالي الودائع بمعدلات نمو تتخطى ضعف معدلات نمو البنوك المثيلة خلال نفس الفترة في ضوء قيام البنك بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة تتميز بالمرونة وتلبي احتياجات عملائه، في حين نما إجمالي أصول البنك بمعدل 64٪ لتصل الى اعلى مستوى تاريخى بواقع 17.4 مليار دولار امريكى والتي تعكس معدلات نمو قياسية مقارنة بمعدلات النمو المحققة لدى البنوك المثيلة.

وكنتيجة لما سبق فقد تحققت طفرة بجميع المؤشرات التشغيلية الخاصة بالبنك ليرتفع صافي الدخل من العائد مسجلاً 506 مليون دولار أميركي بنهاية العام الماضى، بمعدل نمو ٢٢% بعملة الأساس ومعدل 91٪ بالمعادل بالعملة المحلية، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لمعدلات قياسية ليسجل 92 مليون دولار اميركى، ليصل صافي إيرادات النشاط إلى 593 مليون دولار أمريكي بمعدل نمو 17% بعملة الأساس ومعدل 83٪ بالمعادل بالعملة المحلية.

وتتضمن المؤشرات المالية الايجابية للبنك الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوي، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.4%، وتضاعفت نسبة تغطية السيولة لتصل إلى ٣٧٤% مقارنة ب 187% في ديسمبر 2022، كما استقرت نسب السيولة عند ٢٧% للعملة المحلية و95% للعملات الأجنبية، متخطية بذلك المتطلبات الرقابية بشكل ملحوظ.

وأضاف“وحيد” نحن مستمرون في تبنى وتنفيذ العديد من التوجهات الاستراتيجية والادارية وعلى رأسها إعادة تعريف مقاييس الأداء والثقة في قدرات رأسمالنا البشري لترسيخ مبدأ العمل الجماعي بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة على جميع الأصعدة.

وعلى صعيد آخر، يضع البنك العربي الافريقي الدولي مفهوم الاستدامة في صميم أعماله من خلال وضع خطة استراتيجية لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثقافته المؤسسية وأطر العمل الخاصة بإدارة المخاطر، وعبر دعم المشاريع البيئية والاجتماعية التي تتوافق مع طموحات وأهداف التنمية الاقتصادية في المنطقة.

هذا ونستمر في رصد تطور الأسواق والسياسات النقدية الحالية في ظل تداعيات التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية واثقون من قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية ونمو مستدامة مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحلول المبتكرة لتعزيز مركزنا الريادي كأحد أكبر البنوك الخاصة بالقطاع المصرفي المصري وتعزيز نطاق أعمالنا و تواجدنا الإقليمي.

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