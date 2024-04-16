العربي الأفريقي يحقق صافي أرباح 228 مليون دولار بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف البنك العربي الأفريقي عن نتائج أعماله للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2023 ، موضحا تحقيق زيادة صافي ربحية البنك لتقفز الى 228 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 143 مليون دولار أمريكي في العام السابق بنسبة نمو بلغت 59% بعملة الاساس و148% بالمعادل بالعملة المحلية، مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية بنحو 10.2% وبزيادة قدرها 4% عن العام السابق، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر في ضوء التحديات الاقتصادية والجيوسياسية .
واشار تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في بيان للبنك – الى ارتفاع معدلات النمو والربحية” مائة مليار جنيه، زيادة في ودائعنا بالعملة المحلية بمعدل نمو يفوق الـ 80% لتصل إلى 236 مليار جنيه.
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وأن ودائع العملاء بالعملات الأجنبية ارتفعت لتبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي ، مع الحفاظ على نمواً متزناً بلغ 23٪“بالمعادل بالعملة المحلية” في صافي محفظة القروض.
ومن ناحية أخرى، فقد استحوذت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على 58%من إجمالي الودائع بواقع زيادة قدرها 12%عن العام السابق مما يعزز وضع البنك مع أي تغييرات مرتقبة بالسياسة النقدية مع استقرار التحديات العالمية والإقليمية.
كما أكد“وحيد” ان البنك حقق طفرة ملموسة في حصصه السوقية الأساسية، حيث زاد إجمالي الودائع بمعدلات نمو تتخطى ضعف معدلات نمو البنوك المثيلة خلال نفس الفترة في ضوء قيام البنك بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة تتميز بالمرونة وتلبي احتياجات عملائه، في حين نما إجمالي أصول البنك بمعدل 64٪ لتصل الى اعلى مستوى تاريخى بواقع 17.4 مليار دولار امريكى والتي تعكس معدلات نمو قياسية مقارنة بمعدلات النمو المحققة لدى البنوك المثيلة.
وكنتيجة لما سبق فقد تحققت طفرة بجميع المؤشرات التشغيلية الخاصة بالبنك ليرتفع صافي الدخل من العائد مسجلاً 506 مليون دولار أميركي بنهاية العام الماضى، بمعدل نمو ٢٢% بعملة الأساس ومعدل 91٪ بالمعادل بالعملة المحلية، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لمعدلات قياسية ليسجل 92 مليون دولار اميركى، ليصل صافي إيرادات النشاط إلى 593 مليون دولار أمريكي بمعدل نمو 17% بعملة الأساس ومعدل 83٪ بالمعادل بالعملة المحلية.
وتتضمن المؤشرات المالية الايجابية للبنك الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوي، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.4%، وتضاعفت نسبة تغطية السيولة لتصل إلى ٣٧٤% مقارنة ب 187% في ديسمبر 2022، كما استقرت نسب السيولة عند ٢٧% للعملة المحلية و95% للعملات الأجنبية، متخطية بذلك المتطلبات الرقابية بشكل ملحوظ.
وأضاف“وحيد” نحن مستمرون في تبنى وتنفيذ العديد من التوجهات الاستراتيجية والادارية وعلى رأسها إعادة تعريف مقاييس الأداء والثقة في قدرات رأسمالنا البشري لترسيخ مبدأ العمل الجماعي بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة على جميع الأصعدة.
وعلى صعيد آخر، يضع البنك العربي الافريقي الدولي مفهوم الاستدامة في صميم أعماله من خلال وضع خطة استراتيجية لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثقافته المؤسسية وأطر العمل الخاصة بإدارة المخاطر، وعبر دعم المشاريع البيئية والاجتماعية التي تتوافق مع طموحات وأهداف التنمية الاقتصادية في المنطقة.
هذا ونستمر في رصد تطور الأسواق والسياسات النقدية الحالية في ظل تداعيات التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية واثقون من قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية ونمو مستدامة مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحلول المبتكرة لتعزيز مركزنا الريادي كأحد أكبر البنوك الخاصة بالقطاع المصرفي المصري وتعزيز نطاق أعمالنا و تواجدنا الإقليمي.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108103291