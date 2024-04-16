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ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 18 مليون جنيه في يوم

4/16/2024 10:32:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقدر بنحو 18 مليون جنيه.

ويواصل القطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

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ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108103290

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