ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 18 مليون جنيه في يوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقدر بنحو 18 مليون جنيه.
ويواصل القطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
موضوعات متعلقة
إطلاق بوابة إلكترونية لتحديث بيانات الشركات بالسجل التجاري الحكومة ترفع مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2024-2025 النمسا تتوقع التخلص من واردات الغاز الروسي في 2027-2028
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108103290
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.