ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 18 مليون جنيه في يوم

MENAFN - Al-Borsa News) أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقدر بنحو 18 مليون جنيه.

ويواصل القطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

موضوعاتإطلاق بوابة إلكترونية لتحديث بيانات الشركات بالسجل التجاري الحكومة ترفع مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2024-2025 النمسا تتوقع التخلص من واردات الغاز الروسي في 2027-2028

ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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