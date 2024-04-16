إسرائيل تحضر لهجوم بري على رفح خلال أسبوعين

كشف إعلام إسرائيلي أن تل أبيب تعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أسبوعين؛ تمهيداً لاجتياح جيشها المدينة برياً. بعدما بات مصير المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في غزة، «مجهولاً»، بعدما سلمت حركة «حماس» ردها إلى الوسطاء، مؤكدة تمسكها بمطالبها.

وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إن وثيقة رسمية حصلت عليها تشير إلى أن «إسرائيل ستقوم بنصب 10 آلاف خيمة خارج رفح خلال الأسبوعين المقبلين».

وأضافت: «هناك 30 ألف خيمة إضافية أخرى قيد الشراء حالياً، وسيتم نصبها في المنطقة لاحقاً». وكشفت أن وزير الحرب يوآف غالانت، بحث الاستعدادات لتنفيذ عملية إخلاء رفح من المدنيين تمهيداً للعملية البرية.

وخلال الحرب، أجبرت إسرائيل معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأكد مصدران إسرائيليان لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن بلادهما كانت على وشك بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، الأسبوع الماضي، لافتين إلى أنها «تأجلت» بسبب الرد المتوقع على إيران.

وقامت أمس طائرات إسرائيلية تابعة للجيش، بإلقاء آلاف المنشورات الورقية غرب مدينة دير البلح، وفي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، تحذر فيها النازحين من العودة إلى غزة.

وجاء في المنشور: «إلى كل المتواجدين جنوب وادي غزة، جيش الدفاع الإسرائيلي يعلمكم أن المنطقة المتواجدة شمال وادي غزة تعتبر منطقة قتال خطيرة».

في الأثناء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أهمية شن عمليات برية في رفح من أجل تفكيك ما تبقى من كتائب حركة «حماس»، وذلك على الرغم من الضغوط التي مارستها واشنطن لحمل حليفتها على عدم شن العملية البرية هناك.

وقال نتانياهو إن أهداف الحرب القائمة حالياً في قطاع غزة، ما زالت تتمثل في «تدمير» حركة «حماس»، وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الألمانية».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «لقد سقط أصدقاء جيدون في الحرب، وقد ماتوا حتى نحقق هذا النصر. علينا أن نضمن أن غزة لم تعد تشكّل تهديداً».

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع الحصيلة بالقطاع إلى 33.843 قتيلاً منذ بدء الحرب الإسرائيلية. وأفاد بيان للوزارة بأنه، خلال 24 ساعة حتى صباح أمس «وصل 46 قتيلاً إلى المستشفيات»، مشيراً إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 76.575 جريحاً.

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