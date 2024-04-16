قصف متبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي

تجدد القصف المتبادل بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل، أمس، وأفادت صحيفة إسرائيلية بأن مسيرتين مفخختين جرى توجيههما من جنوب لبنان، اخترقتا الأجواء الإسرائيلية دوي تفعيل صافرات الإنذار في شمال سهل الحولة، قبل أن تسقط إحدى المسيرتين في «بيت هيلل» وتسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وتسبب في حريق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في عدم تفعيل أجهزة الإنذار إثر «تسلل» المسيرتين المفخختين من جنوب لبنان.

وجدد «حزب الله» استهدافه للمواقع الحدودية بالقذائف الصاروخية.

وتبنى «حزب الله» - في بيان صحفي - الهجوم بالمسيرتين الانقضاضيتين، وقال إن الهجوم استهدف «منظومة دفاع صاروخي إسرائيلية في بيت هيلل».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ«سقوط قتيل وإصابة اثنين بجروح»، عقب غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق «عين بعال» في الجنوب.

وقالت إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قائد ميداني من «حزب الله»، في بلدة «عين بعال» جنوبي لبنان، إضافة إلى سقوط جريحين في الغارة.

وقالت مصادر لبنانية إن غارات إسرائيلية استهدفت مجمعاً عسكرياً لـ«حزب الله» جنوب لبنان.

واستهدف القصف قيادياً في «حزب الله» يلقب بـ«أبو جعفر باز»، وهو من مفاصل التشكيلات العسكرية على الجبهة وقد قتل على الفور.

وبينت مصادر لبنانية أن القتيل كان وحيداً في المركبة، مشيرة إلى أن الجريحين من المدنيين هم كانوا بالقرب من السيارة.

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