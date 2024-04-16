الضغوط الدولية تسابق رغبات إسرائيل في الانتقام

تسابق دول العالم الزمن من أجل ثني إسرائيل عن الانتقام من الهجوم الإيراني سيما بعد إعلان تل أبيب تمسكها بالرد، وصعدت دول العالم من جهودها بالدعوة إلى ضبط النفس لتجنب تصعيد في الشرق الأوسط في خضم الحرب في غزة.فيما حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن «أصغر عمل ضد مصالح طهران سيقابل برد هائل واسع ومؤلم».

وتعهّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي بالردّ، في تصريحات أدلى بها وهو يقف على مقربة من طائرة مقاتلة من طراز «إف-35» في قاعدة نيفاتيم (جنوب) التي أصيبت في القصف الإيراني. «إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ، صواريخ كروز، والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيُقابل برد»، لكنه لم يقدم تفاصيل.

رسالة

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس أن إسرائيل وجهت رسالة إلى دول المنطقة مفادها بأن الرد على الهجوم الإيراني لن يعرض استقرار هذه الدول للخطر. في الأثناء، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن رد إيران سيكون قاسياً على أي تحرك يستهدف مصالحها،وتابع إن «أصغر عمل ضد مصالح طهران سيقابل برد هائل واسع ومؤلم»، لكنه أكد في المقابل لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الإيراني أن طهران لا تسعى لأي تصعيد في الشرق الأوسط.

وأشار رئيسي إلى أن تصرفات إيران كانت «قسرية ومحدودة بطبيعتها»، وشدد على عدم سعي إيران نحو مزيد من التصعيد.

ووسط هذه التطورات، قال أربعة مسؤولين أمريكيين لشبكة «إن بي سي نيوز»، أمس إنهم يتوقعون أن يكون نطاق الرد على الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل محدوداً، وأشاروا إلى أنه قد يحدث في أي وقت. ورجح المسؤولون أن يشمل الرد الإسرائيلي ضربات ضد قوات إيران العسكرية، ووكلائها خارج البلاد.

وبحسب «إن بي سي»، يستند هذا التقييم إلى حوارات بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين جرت قبل أن تطلق إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل ليل السبت الماضي.

في الأثناء، صعدت الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا من جهودهم لثني إسرائيل عن الانتقام من الهجوم الإيراني، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أمس أن صناع القرار في إسرائيل يتعرضون لضغوط هائلة لمنعهم من الرد على الهجوم الإيراني أو الاكتفاء برد محدود. ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك رسالة واضحة من الولايات المتحددة ودول أوروبية مفادها الاكتفاء برد غير كبير أو اعتبار إسقاط 99 بالمئة من الصواريخ الإيرانية بمثابة «انتصار على إيران ولا حاجة لنصر إضافي».وأضافت الهيئة «تلك الدول قالت إن على إسرائيل عدم الرد على الهجوم الإيراني، أو الرد بطريقة مدروسة ومتناسبة، وأنه في ضوء الوضع الراهن، يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تكتفي بالحملة الدبلوماسية والسياسية المنسقة التي يتم شنها ضد إيران بالتعاون مع الولايات المتحدةو العمل على فرض عقوبات على ايران..وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالات بنظرائه في أوروبا والشرق الأوسط لمنع تصعيد النزاع.

أكدت الولايات المتحدة أنها لا تريد «حرباً واسعة مع إيران» ولن تكون طرفاً في أي عملية انتقامية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن «دحرنا هذا الهجوم» الإيراني، داعياً إسرائيل إلى تجنب التصعيد والعمل على «وقف لإطلاق النار» مرتبط بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الدول الغربية تستعد لفرض عقوبات على طهران، وسط مساع لمنع تصعيد الوضع إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، وفق «فاينانشيال تايمز».

تنسيق دبلوماسي

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن تنسق رداً دبلوماسياً للسعي لمنع التصعيد، فيما قال سوناك إن «مجموعة السبع» تعمل على إجراءات دبلوماسية ضد إيران، والتي تخضع بالفعل لعقوبات شديدة من الغرب.

وتحث إدارة الرئيس الأمريكي وعدة دول غربية أخرى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم التسرع في الانتقام من إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية.

وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، نقلا عن نسخة من تصريحات لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الوزارة تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران رداً على هجومها على إسرائيل.

وتواصلت المداولات الدبلوماسية المرتبطة بهذا التوتر.فقد تحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي هاتفياً مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ونقل عنه رغبة إيران «في ضبط النفس». وصدرت دعوات عن اليابان التي عبرت عن قلقها من «الهجمات الإيرانية التي تؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع في الشرق الأوسط»، وحثت طهران على «ضبط النفس». ورأت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أن «الوضع الراهن ليس في صالح المجتمع الدولي ككل، بما فيه اليابان، ولا في صالح إيران والشعب الإيراني».

قلق

إلى ذلك، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن «قلقه» من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردّاً على هجوم طهران على إسرائيل، مؤكداً أن هذه المنشآت أغلقت الأحد.

ورداً على سؤال بشأن شنّ إسرائيل ضربة انتقامية تطال المنشآت النووية الإيرانية، قال غروسي في مؤتمر صحافي «نحن قلقون من هذا الاحتمال»، مضيفاً «ما يمكنني أن أقوله لكم هو أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشينا في إيران بأن كل المنشآت النووية التي نقوم بتفتيشها يومياً، ستبقى مغلقة لاعتبارات أمنية».

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