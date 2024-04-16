الإمارات تؤكد ضرورة تجنب أي تداعيات تضاعف من التوتر بالمنطقة

حذرت دولة الإمارات من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة وتأثيره المباشر على السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكدت أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تداعيات خطيرة تضاعف من التوتر في المنطقة، وشددت على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع ديفيد كاميرون، وزير خارجية بريطانيا، التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما استعرضا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وأهمية تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع بلا عوائق وعلى نحو آمن ومستدام.

ضبط النفس

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تداعيات خطيرة تضاعف من التوتر في المنطقة، مشدداً على أن الدبلوماسية والحوار واحترام سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة أدوات جوهرية لحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق التنمية للشعوب. كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع بيتر زيجارتو، وزير خارجية المجر، مجمل التطورات الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

تعزيز الجهود

وتطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع لمنع انجرار المنطقة إلى مستويات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.

وحذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة وتأثيره المباشر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

الاستجابة الإنسانية

وأشار سموه إلى أن الأولوية العاجلة خلال المرحلة الراهنة هي التهدئة وحماية أرواح كافة المدنيين، مؤكداً على أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم.

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج.

وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك، كما استعرض سموه مع الدكتور محمد سالم ولد مرزوق التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.

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