الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية

عمت أمطار الخير أمس الدولة حيث هطلت بغزارة على مختلف المناطق أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة، وسارعت الفرق المختلفة لتأمين راحة وسلامة الجمهور حيث عملت هيئة الطرق في دبي والشرطة والبلديات في مختلف الإمارات بشكل متواصل للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد انحسار المنخفض الجوي الذي سيطر على البلاد خلال اليومين الماضيين ظهر اليوم.

ووفقاً لبيان صادر عن المركز الوطني للأرصاد فقد شهدت دولة الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة الـ 9 مساءاً أمس تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية.وشهدت كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وام القيوين ورأس الخيمة سقوط أمطار غزيرة وشديدة الغزارة ومتوسطة أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد والبرد على بعض المناطق، حيث كانت غزيرة إلى شديدة الغزارة على أبوظبي في شاطئ الراحة ومطار زايد الدولي ومصحوبة بالبرد في البطين وغنتوت.

كما هطلت أمطار غزيرة في دبي على شارع الشيخ مكتوم بن راشد وحتا وجسر دبي ولهباب والليسيلي وطريق دبي العين، وكانت مصحوبة بالبرد على العين في الخضر والفقع وطريق أبوظبي ـ العين، وأم الزمول وزاخر وعشارج وفلج هزاع والمويجعي والخزنة وأبو سمرة والساد والقوع والعراد والروضة ودمثة خطم الشكلة الهير وناهل ومليحة في الشارقة. كما سقطت أمطار غزيرة على الفجيرة في الحنية ورأس الخيمة في الغيل وأذن والساعدي والحمرانية. وسجلت أمس أقل درجة حرارة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 11.4 درجة مئوية عند الساعة الـ 7.15 صباحاً.

وإلى ذلك أعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها اليوم الأربعاء، وكذلك المدارس الخاصة في الإمارة وذلك بسبب الأحوال الجوية، كما شجّعت مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل عن بُعد اليوم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة للجميع. كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أنه بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر تمديد العمل عن بعد اليوم الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

وأعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عن استمرار العمل عن بُعد اليوم لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

ودعت إدارات المرور والدوريات في مختلف إمارات الدولة، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة وتساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، فيما باشرت كل من البلديات سحب المياه من الأماكن المنخفضة ومن أمام الساحات.

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