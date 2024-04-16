«صحة أبوظبي»: «الاختبار الجيني» يمكن 353 زوجاً من اتخاذ قرارات واعية لمستقبل أسرهم

قدمت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، الدعم اللازم لأكثر من 353 زوجاً في أبوظبي وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية قبل الزواج من خلال إجراء الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج.

وتشير الإحصائيات التي تم جمعها منذ إطلاق الاختبار الجيني إلى الأثر الإيجابي له، حيث شهد مشاركة 353 زوجاً، وأظهر الاختبار توافقاً جينياً بين 85 % منهم، فيما احتاج 15 % فقط إلى دعم إضافي لتنظيم الأسرة بناءً على النتائج الجينية.

ويترجم برنامج فحوصات ما قبل الزواج جهود كل من دائرة الصحة في أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة في الارتقاء بالرعاية الصحية للأزواج في المراحل الأولى، وذلك من خلال التشخيص والاستشارة الوراثية ووضع حلول الطب الإنجابي عند الحاجة إليها.

وكانت الدائرة والمركز قد وسعتا نطاق برنامج فحوصات ما قبل الزواج في الإمارة في عام 2022 ليشمل اختباراً جينياً اختيارياً في خطوة جاءت في إطار التدابير الوقائية التي تحرص الدائرة على اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويعمل الاختبار الجيني على الكشف عن الأمراض الوراثية والوقاية منها، ما يسهم في الحد من انتقالها ويحقق مستقبلاً أكثر صحة للأسر والمجتمع في أبوظبي. وتتوفر خدمات الفحوصات الجينية والمشورة قبل الزواج ضمن أكثر من 22 منشأة للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية.

قرارات

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة بأبوظبي: «إدراكاً منها بأهمية علم الجينوم في اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة، تبنت إمارة أبوظبي نهجاً استباقياً يضعها في طليعة نظم الرعاية الصحية الرائدة حول العالم، حيث يأتي دمج الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج في الإمارة مواكباً للتوجهات العالمية القائمة على دفع عجلة الابتكار في علم الجينوم وجعلها عنصراً مكملاً لمشهد الرعاية الصحية ككل، ما يمهد الطريق أمام منظومة صحية أكثر دقة وفعالية. ومن هنا، جاءت مواصلة دائرة الصحة في أبوظبي لتزويد أفراد المجتمع بالوسائل والبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات واعية مستنيرة فيما يتعلق بصحتهم وسلامتهم».

ومن جهتها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «يؤكد البرنامج على التزام مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون من شركائه الاستراتيجيين، بتطوير منهجية اختبار جيني وقائي يدعم الجهود لتحديد الأزواج الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة وانتقال الأمراض، وبالتالي تيسير عملية بحث الخيارات المتاحة للمساعدة والمتابعة بما في ذلك الإحالة إلى منشآت التلقيح الاصطناعي حسب الحاجة في المستقبل. يكمن هدفنا من خلال هذه المبادرة في الحد من انتقال مجموعة معينة من الحالات الوراثية إلى الأجيال القادمة بشكل استباقي، مع توفير الدعم اللازم لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات واعية تتعلق بمستقبل أسرهم».

حالات

وتواصل دائرة الصحة في أبوظبي الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والمنظومة المتطورة للرعاية الصحية لتسخير إمكانات برنامج الجينوم الإماراتي، وترجمة البيانات الجينية المتقدمة التي يوفرها للتنبؤ بالحالات الصحية بين الأفراد والأزواج، والمضي في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.

ويلعب التوافق الجيني دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة الأجيال القادمة على المدى الطويل، حيث تدعو دائرة الصحة في أبوظبي كافة المقبلين على الزواج إلى إجراء الاختبار الجيني قبل الزواج وجعله جزءاً من خطة الإعداد للزواج لتمكينهم من الكشف المبكر والحد من المخاطر المحتملة والتخطيط المستنير والواعي لتكوين الأسرة.

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