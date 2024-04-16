فتح باب التسجيل للفترة الثانية للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للفترة الثانية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025، لجميع المراحل الدراسية ويستهدف التسجيل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر لـ 3 فئات وهم: الطلبة المستجدون الملتحقون لأول مرة بالمدارس الحكومية، والراغبون في الانتقال من مدرسة خاصة داخل الدولة إلى المدارس الحكومية، والفئة الأخيرة وهم الطلبة الراغبون في الانتقال من الدراسة خارج الدولة، وذلك اعتباراً من يوم غد الموافق لـ 18 الجاري حتى 3 مايو المقبل.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى تحديث بياناتهم المرتبطة بالهوية الرقمية قبل تقديم طلب التسجيل الكترونياً من خلال موقع المؤسسة الالكتروني أو تطبيقها الذكي.

وحددت المؤسسة شروط التسجيل في المدارس الحكومية، حيث يسمح للأطفال بالالتحاق بالسنة الأولى من رياض الأطفال إذا بلغوا سن الرابعة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل، وأما في السنة الثانية من رياض الأطفال، فيتعين على الأطفال أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة في تاريخ 31 أغسطس من العام المعني، وبالنسبة للصف الأول، فإن المستجدين في مرحلة التعليم الأساسي يتم قبولهم إذا بلغوا سن السادسة ولم يتجاوزوا سن الـ 8 في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل.

ويسمح للطلاب المواطنين وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم بالتسجيل في المدارس الحكومية ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك وفقاً للفئات المعتمدة.

وأفادت المؤسسة أنه يتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطلاب أصحاب الهمم في المدرسة من خلال الخدمة المقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور حجز موعد مناسب لإجراء التشخيص اللازم، وتُمنح أولوية لهم للانضمام إلى أقرب روضة أو مدرسة وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.

وجاء في الشروط أنه يتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الثاني في مدارس التعليم العام وفقاً لعدة شروط منها تحقيق معدل درجات مرتفع في 3 مواد على الأقل، ويجب ألا يقل المعدل عن 90 % في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، أو ما يعادلها في نظام الوصف (A-B)، وهذا الشرط مطلوب للقبول في الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر.

وبالنسبة للطلاب القادمين من المدارس الخاصة، يجب توفير الشهادات الدراسية المطلوبة ومعادلتها وتصديقها وفقاً للإجراءات المعتمدة، كما يجب أن تتم معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من الأنظمة التعليمية الأجنبية، ويجب تصديق الشهادات والوثائق الصادرة من خارج الدولة من قبل الجهات المعنية ووزارة الخارجية وسفارة الإمارات بالدولة الصادرة، ثم تصديقها من وزارة الخارجية. وأكدت المؤسسة أن حجز المقعد يعتبر موافقة مبدئية، وتعتمد القبول النهائي بعد استيفاء جميع شروط القبول في نهاية العام من قبل «الإمارات للتعليم المدرسي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز